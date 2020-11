Von Matthias Kros

Mannheim. Die sogenannte E-Mail-Affäre bei der Walldorfer SAP, die Anfang des Jahres hohe Wellen geschlagen hatte, scheint zumindest aus juristischer Sicht ausgestanden. Bei einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Mannheim am Donnerstag beantragte der Mannheimer Rechtsanwalt Hilmar Hoppe, der das klagende Betriebsratsmitglied vertritt, das Verfahren ruhen zu lassen. Dies sei eine gemeinsam mit der Gegenseite getroffene Entscheidung: "Wir führen sehr erfolgversprechende außergerichtliche Vergleichsgespräche und stehen kurz vor einer Einigung", sagte der Anwalt. Arbeitsrichterin Barbara Seeling kam dem Wunsch der beiden Parteien sogleich nach. Was der Vergleich beinhaltet, sagten die Beteiligten am Donnerstag allerdings nicht. Die SAP wollte auf Anfrage überhaupt nicht zu dem Fall Stellung beziehen.

In dem Streit geht um einen Newsletter, also ein Rundschreiben, das eine SAP-Betriebsratsgruppe Anfang März an die Belegschaft verschickt hatte. Darin feiert der Autor unter anderem die angebliche Rehabilitierung eines im vergangenen Jahr gekündigten Betriebsratsmitglieds und begrüßt die vorzeitige Trennung von Personalvorstand Stefan Ries, der die Kündigung unterschrieben hatte. Grund für die Kündigung des Betriebsratsmitglieds waren ebenfalls Newsletter gewesen, die der Betroffene verfasst hatte und mit deren Inhalten die Unternehmensführung nicht einverstanden war. Auch viele Mitarbeiter zeigten sich von den Texten befremdet und blockierten fortan die Rundschreiben.

Weil SAP mit dem aktuellen, Anfang März verschickten Newsletter sogar die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen verletzt, die Grenzen einer wertschätzenden Unternehmenskommunikation überschritten und den Betriebsfrieden gestört sah, nahm die Geschäftsleitung die E-Mail kurzerhand aus dem Verteiler. Zum Schutz des Unternehmens und der Betroffenen habe man das Recht dazu gehabt, hatte sich das Unternehmen überzeugt gezeigt. Auch der interne Datenschutzbeauftragte soll zugestimmt haben.

Der Autor des Newsletters konnte die Löschung freilich nicht nachvollziehen und erstattete Mitte März mit Unterstützung der Christlichen Gewerkschaft Metall (CGM) Strafanzeige gegen den SAP-Personalchef Cawa Younosi. Begründung: Er soll die Betriebsratsarbeit behindert und zu Straftaten angestiftet haben.

Zu einem förmlichen Ermittlungsverfahren kam es allerdings nicht. "Nach pflichtgemäßer Prüfung" habe die Staatsanwaltschaft Heidelberg von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen, weil keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat vorgelegen hätten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Auch die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde des Anzeigeerstatters bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe sei Anfang August abgelehnt worden. "Einen hiergegen nach hiesiger Aktenlage beim Oberlandesgericht Karlsruhe eingereichten Klageerzwingungsantrag hat der Anzeigeerstatter wohl Ende Oktober 2020 wieder zurückgenommen", so der Sprecher der Staatsanwaltschaft schließlich.

Offen ist damit nur noch die Beschwerde beim Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg, Stefan Brink. Die Behörde ist bislang noch zu keiner Entscheidung gekommen. Wie lange es noch dauern wird, konnte ein Sprecher Anfang der Woche nicht sagen.