Von Matthias Kros

Walldorf. Rund 15 Jahre nach seiner Gründung steckt der Betriebsrat der Walldorfer SAP SE in seiner wohl schwersten Vertrauenskrise. Eine Woche ist es her, dass das Gremium den eigenen Vorsitzenden düpierte, indem es seiner fristlosen Kündigung durch die Unternehmensleitung zustimmte. Es war nicht das erste Mal: Bereits 2019 hatte der Betriebsrat den Rauswurf eines seiner Mitglieder abgenickt, weil er angeblich unternehmensschädigende Newsletter verschickt hatte. Und ein weiterer Fall dürfte bald folgen: Auch einem Betriebsratskollegen des gerade geschassten Vorsitzenden droht die fristlose Kündigung wegen angeblichen Betrugs. Zudem wird er des Stimmenkaufs bei der Aufsichtsratswahl 2012 verdächtigt, sogar die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen in dem Fall.

Seit Dienstag ist der ehemalige Betriebsratsvorsitzende nun nicht mehr im Unternehmen und damit auch nicht mehr im Betriebsrat. Ein echter Neuanfang ist derzeit trotzdem nicht in Sicht, Rufe nach sofortigen Neuwahlen verhallten bislang jedenfalls weitgehend ungehört. Eine solche Neuwahl würde am jetzigen System, bei dem jeder im SAP-Betriebsrat seine eigenen Interessen zu allererst sehe, nichts ändern, befürchtet Türker Baloglu von der IG Metall Heidelberg. "Dem Betriebsrat fehlt eine Führungspersönlichkeit, die die Leute zusammenbringt", sagt auch ein hochrangiger SAP-Manager. Doch viele rümpften angesichts der vielen Zwiste derzeit eher die Nase und sagten "Lasst mich doch in Ruhe mit diesem Chaos-Haufen".

Tatsächlich steht der SAP-Betriebsrat schon lange in dem Ruf, ein buntes Sammelbecken mit zahlreichen Selbstdarstellern und Selbstverwirklichern zu sein, die permanent im Clinch miteinander liegen. Mehr als ein halbes Dutzend verschiedener Vorsitzender hat es in den vergangenen 15 Jahren gegeben, begleitet von wechselnden Koalitionen aus Listen mit so illustren Namen wie "Stark", "Kompetenz gewinnt" oder "Upgrade me". Gewerkschaftsnahe Gruppierungen, die in anderen Unternehmen oft dauerhaft die Mehrheit stellen und dadurch stabilisierend wirken, sind bei dem Softwarekonzern nach wie vor in der Minderheit. Nicht einmal zehn der 43 Betriebsratsmitglieder der SAP SE gehören der IG Metall oder Verdi an. SAP müsse ihre "ablehnende Haltung gegenüber die IG Metall" endlich aufgebenaufzugeben, forderte Baloglu deshalb direkt im Anschluss an die Kündigung des früheren Vorsitzenden der Arbeitnehmervertretung.

Doch das wird so einfach nicht passieren. Zu tief sitzt das Misstrauen in Walldorf gegen die Gewerkschaften, die auch heute noch als Bedrohung der SAP-eigenen Kultur gesehen werden. Mit Händen und Füßen wehrten sich auch Vorstandssprecher wie Henning Kagermann oder Mitgründer Dietmar Hopp lange Zeit gegen eine vermeintliche Fremdsteuerung durch die IG Metall – mit der Folge, dass zunächst über 90 Prozent der SAP-Belegschaft die Gründung eines Betriebsrats ablehnten.

Viele von ihnen fühlen sich heute womöglich bestätigt und monieren, dass sich der Betriebsrat weniger auf die Sacharbeit und vielmehr auf interne Konflikte konzentriere. Zu Unrecht, wie ein SAP-Manager sagt. Man erlebe schon seit längerem eine große Diskrepanz zwischen dem, was in dem Gremium passiere, und der Wahrnehmung durch die Belegschaft.

Trotzdem "waren und bleiben" die Voraussetzungen für eine hohe Akzeptanz des Betriebsrats "eher ungünstig", kommentierte kürzlich die "Börsen-Zeitung" und verwies auch auf fehlende Gelegenheiten für die Mitbestimmung sich zu beweisen. Weil SAP ein hohes Interesse an der Zufriedenheit der Belegschaft habe und prächtig verdiene, gehe es beim Kampf um Privilegien für die Arbeitnehmer eben oft "nur" um das berühmte Sahnehäubchen auf der Torte.