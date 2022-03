Von Matthias Kros

Walldorf. Bei der Betriebsratswahl der SAP Landesgesellschaft Deutschland (LGD) haben die gewerkschaftsnahen Listen zwar deutlich zugelegt, ein im Vorfeld vermuteter "Gewerkschaftsruck" blieb aber aus. So werden in der Arbeitnehmervertretung künftig sieben der 31 Sitze von den Listen Upgrade/Verdi (vier Sitze, vormals drei) und Pro Mitbestimmung/IG Metall (drei Sitze, vormals einer) vertreten sein. Der Deutsche Bankangestelltenverband (DBV), der ebenfalls den Gewerkschaften zugerechnet wird, verlor dagegen sein Mandat.

Großer Sieger der Betriebsratswahl, war die Liste "MUT in der LGD", die um drei auf nunmehr elf Sitze zulegen konnte. Dieser Liste gehört auch der aktuelle Vorsitzende des Gremiums, Dieter Mazic, an. "Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass unsere Liste so deutlich zulegen konnte", sagte er. Auch sei es erfreulich, dass man die Wahlbeteiligung trotz der erschwerenden Corona-Bedingungen in etwa habe halten können. Die konstituierende Sitzung soll am 5. April stattfinden. Die SAP Landesgesellschaft Deutschland vertritt die Interessen von gut 5000 Beschäftigten hauptsächlich aus den Bereichen Vertrieb und Beratung.

Die traditionelle Mitbestimmung auf Basis der Gewerkschaften hat es bei SAP seit jeher vergleichsweise schwer. Die Gründung eines Betriebsrats musste vor gut 15 Jahren sogar gegen den Widerstand einer großen Mehrheit der Belegschaft durchgesetzt werden. Viele Beschäftigte glauben noch heute, dass die klassischen Gewerkschaften nicht zur Kultur des Unternehmens passten und befürchten eine Fremdsteuerung. Im Vorfeld der aktuellen Betriebsratswahlen bei SAP waren den gewerkschaftsnahen Listen von verschiedener Seite aber hohe Zugewinne zugetraut worden. Bis zu einem Drittel der Sitze wurde für möglich gehalten. Das liegt zum einen daran, dass ein Teil der Belegschaft einer von der IG Metall durchgeführten Umfrage zufolge mit dem eigenen Gehalt unzufrieden ist und die Gewerkschaften hier Besserung versprechen. Zum anderen hatte es im Betriebsrat der Muttergesellschaft SAP SE zuletzt handfeste Skandale gegeben, die zu Gerichtsprozessen, Rücktritten und Kündigungen führten. Gewerkschaften könnten in so einer Phase stabilisierend wirken, hatte es geheißen.

Türker Baloglu, Gewerkschaftssekretär der IG Metall, zeigte sich mit den erreichten Zugewinnen bei der Wahl innerhalb der LGD am Montag zufrieden. "Ich freue mich über das, was die Kollegen erreicht haben", sagte er. Entscheidend sei aber nun die Betriebsratswahl bei der wesentlich größeren SAP SE, die für rund 20.000 Mitarbeiter steht. Die Briefwahl läuft bereits, Ergebnisse gibt es Anfang April.