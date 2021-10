Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP hat einen Arbeitnehmervertreter per Gerichtsbeschluss aus dem Aufsichtsrat abberufen. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher am Freitag der RNZ. "Der Aufsichtsrat der SAP SE hatte im Juli beschlossen, die Abberufung eines Mitglieds auf Arbeitnehmerseite aus dem Aufsichtsrat gerichtlich zu beantragen, nachdem gegen diesen SAP-Mitarbeiter eine fristlose Kündigung ausgesprochen wurde", sagte er. "Das Amtsgericht Mannheim ist nun dem Antrag des Aufsichtsrats gefolgt und hat das Mitglied auf Arbeitnehmerseite aus dem Aufsichtsrat abberufen. Für das abberufene Aufsichtsratsmitglied wird ein Ersatzmitglied nachrücken." Auf der Internetseite der SAP taucht der Arbeitnehmervertreter bereits nicht mehr in der Liste der Aufsichtsratsmitglieder auf.

Eine Sprecherin des Amtsgerichts Mannheim bestätigte am Freitag lediglich, dass eine Entscheidung gefallen sei. Sie sei aber noch nicht rechtskräftig, eine Beschwerde vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe sei möglich.

Nach Informationen der RNZ geht um den früheren Betriebsratsvorsitzenden, der Ende Juni zurückgetreten war und dem kurz darauf – mit Zustimmung einer Mehrheit des Betriebsrats – fristlos gekündigt worden war. SAP wirft ihm vor, E-Mails manipuliert zu haben, um einen (mittlerweile ebenfalls ausgeschiedenen) Betriebsratskollegen zu schützen.

Der Ex-Betriebsratsvorsitzende hat das Unternehmen zwar bereits verlassen, das Gewerkschaftsmandat, auf dem er im Aufsichtsrat sitzt, gilt allerdings unabhängig von seiner Anstellung bei dem Softwarekonzern. Seine Amtszeit wäre eigentlich noch bis 2024 gelaufen.