Von Barbara Klauß

Heidelberg. Dieser Abschied ist ein ganz besonderer: Nach mehr als 40 Jahren bei der Rhein-Neckar-Zeitung und mehr als 30 Jahren als Leiter der Wirtschaftsredaktion hat sich Thomas Veigel im Alter von 63 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Er wird vielen fehlen, wie Herausgeberin und Chefredakteurin Inge Höltzcke erklärte, die ihn als hervorragenden Wirtschaftsjournalisten würdigte.

Als hilfsbereit, kollegial und freundlich bezeichnet ihn Chefredakteur Klaus Welzel und fügt hinzu: auch von Vertretern der Unternehmen sei das zu hören gewesen. Bei einem Journalisten nicht selbstverständlich. Selbst wenn es Konflikte gab, selbst wenn Thomas Veigel über Dinge schrieb, die die Unternehmen nicht veröffentlicht sehen wollten, blieb er immer ansprechbar und freundlich im Ton.

Er hat sich Anerkennung und Respekt erarbeitet über all die Jahre. Kaum einer kennt die Unternehmen in der Region Rhein-Neckar so gut wie er. Kaum jemand hat ihre Geschichten so lange so eng begleitet. Kaum jemand hat so viele Vorstände und Aufsichtsräte kommen und gehen sehen.

Dabei war dieser Weg nicht gerade vorgegeben. Wirtschaft interessierte den jungen Thomas Veigel aus Weinheim, der die Musik, den Sport und das Lesen liebte, erst einmal nicht. Er studierte Sport und Englisch auf Lehramt, merkte aber schnell, dass er nicht Lehrer werde wollte. Er begann - in der Hoffnung, im Wald arbeiten zu können - eine Ausbildung zum Revierförster. Doch dann schreckte ihn die Aussicht auf einen trockenen Bürojob. Er nahm das Studium wieder auf - und schrieb und fotografierte nebenbei für die RNZ.

Kinderreporter Leon interviewt Wirtschaftsredakteur Thomas Veigel Kamera: Manuel Reinhardt/Reinhard Lask / Interview: Kinderreporter Leon / Produktion: Vanessa Dietz

Eigentlich wollte Thomas Veigel damals noch Musiker werden, konnte aber mit der Punk-Band, in der er sang und Gitarre spielte, seine Familie nicht ernähren. So machte er nach dem ersten Staatsexamen ein Volontariat bei der RNZ. 1985 wurde er Redakteur in der Redaktion Rhein-Neckar-Main und Bergstraße und betreute vor allem Hirschberg und Weinheim, wo er mit seiner Frau Birgit und dem kleinen Sohn wohnte.

Nach kurzer Zeit habe der damalige Chefredakteur und Verleger Winfried Knorr in seinem Büro gestanden, erzählt Thomas Veigel bei der Verabschiedung, und ihn gefragt, ob er in die Wirtschaftsredaktion wechseln wolle. Am 1. Januar 1988 wurde er deren Leiter.

Er arbeitete sich ein, entwickelte ein Gespür für die Themen, für die Wünsche der Leser, baute über die Jahre viele Kontakte auf. Heute sagt er: "Die Wirtschaft ist hoch interessant. Sie betrifft uns alle; jeder von uns ist Teil des Wirtschaftslebens." Am Journalismus fasziniert ihn nach wie vor, dass man sich jeden Tag mit etwas anderem, mit etwas Neuem beschäftigt. Und dass es jeden Tag neue leere Seiten zu füllen gilt.

So neugierig, so interessiert ist Thomas Veigel, inzwischen Vater zweier Söhne und Großvater einer Enkelin, auch abseits der Arbeit. Noch immer liest er sehr viel, noch immer spielt er Gitarre und singt; er fotografiert, nimmt mit seinen Bildern an Wettbewerben teil; er macht Sport, er testet und bewertet Weine für den renommierten Weinführer Eichelmann, er macht Kunstausstellungen, er reist, er beschäftigt sich mit Botanik, er kocht leidenschaftlich gerne und ausgesprochen gut - zum Brexit auch mal britische Orangen-Marmelade, die er an Kollegen verschenkt. Sorge, dass ihm im Ruhestand langweilig wird, muss man bei Thomas Veigel nicht haben. Und ab und an wird er auch weiterhin für die RNZ schreiben.

In der übrigen Zeit wird dieser Journalist, dieser Kollege sehr fehlen.