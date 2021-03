Kreativer Protest: Ein Skelett sitzt mit einem leeren Bierglas vor einem wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Restaurant in Hannover. Foto: dpa

Mannheim/Heidelberg/Berlin. (dpa/mk) Die regionale Wirtschaft ist unzufrieden mit den jüngsten Corona-Beschlüssen von Länderchefs und Kanzlerin: "Die geschlossenen Unternehmen sind von den Beschlüssen sehr enttäuscht", sagte Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, am Donnerstag in Mannheim. Es sei frustrierend, dass das Impfen und Testen weiterhin nur schleppend verlaufe und die digitale Nachverfolgung immer noch nicht zufriedenstellend funktioniert. "Der dringend erforderliche Strategiewechsel weg von einer inzidenzorientierten Schließung ganzer Branchen hin zu einer evidenzbasierten Öffnungsstrategie ist so ein weiteres Mal unterblieben".

Die betroffenen Unternehmen könnten nicht verstehen, warum sie weiterhin geschlossen bleiben müssten, obwohl sie ausgefeilte Hygienekonzepte umgesetzt hätten und von ihnen kein erkennbares Risiko ausgehe, so Schnabel. "Die jetzt beschlossenen inzidenzorientierten Öffnungsschritte werden in der verdichteten Metropolregion Rhein-Neckar mit sehr unterschiedlichen Inzidenzzahlen bei unterschiedlich regulierten Stadt- und Landkreisen zu Verunsicherung, Rechtsunsicherheit, Wettbewerbsverzerrungen und zu mehr unerwünschter Mobilität führen". Die noch geschlossenen Unternehmen stünden zudem vor dem Problem, dass jegliche Öffnung abrupt beendet werden könne und so eine Planung kaum möglich sei. "Das ist das Gegenteil von verlässlicher Öffnungsperspektive".

Auch die Der Heidelberger Vizepräsidentin des Handelsverbandes Nordbaden, Sahin Karaaslan, zeigte sich enttäuscht: "Die Entscheidungen sind für uns nicht nachvollziehbar und vielen unserer Mitglieder nicht mehr vermittelbar. Das Einkaufen spielt selbst nach den Zahlen des RKI eine deutlich geringere Rolle als beispielsweise die Friseure." Es mache also keinen Sinn, den Handel weiter geschlossen zu halten. "Wir haben bewiesen, dass wir Hygiene können und verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen. Was aber jetzt entschieden wurde, wird trotz vollmundiger Unterstützungsversprechen unsere Innenstädte in die Knie zwingen," ergänzte Geschäftsführer Swen Rubel.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) bezeichnete die Beschlüsse sogar als "Katastrophe". Der Einkauf nach Terminvergabe könne für die allermeisten Geschäfte kein wirtschaftlicher Rettungsanker sein. Denn dabei seien in der Regel Personal und Betriebskosten höher als die Umsätze, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Faktisch werde der Lockdown damit für die große Mehrheit der Nicht-Lebensmittelhändler bis Ende März verlängert. Denn eine stabile Inzidenz von unter 50, die für eine Wiedereröffnung aller Geschäfte als Bedingung genannt werde, sei auf absehbare Zeit wohl nicht flächendeckend zu erreichen. Der Verband der Deutschen Möbelindustrie begrüßte die Möglichkeit von Einzelberatungsterminen dagegen als ersten Schritt, "zumindest den dringendsten Einrichtungsbedarf der Bevölkerung zu decken".

Insgesamt überwogen in Industrie, Handel und Gastronomie kritische Stimmen zum Corona-Gipfel. Die Verlängerung des Lockdown bis zum 28. März koste die geschlossenen Handelsunternehmen rund zehn Milliarden Euro Umsatz, rechnete der HDE vor.

Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, sprach von einer "Hinhalte-Politik, die Betriebe und Beschäftigte weiterhin ohne jegliche wirkliche Perspektive zurücklässt".