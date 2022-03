Von Matthias Kros

Mannheim. Einen Handwerker zu bekommen, ist derzeit nicht einfach. Das räumt auch Jens Brandt, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, ein. Viele Betriebe schöben derzeit einen Auftragsstau vor sich her, die Wartezeiten für die Kunden lägen bei bis zu sechs Monaten. Besonders heikel sei die Situation etwa auf dem Bau, dem Kfz-Gewerbe und im Bereich Elektrotechnik. Gestörte Lieferketten, viele krankheitsbedingte Ausfälle und einen Mangel an Nachwuchs haben er und Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer, als Ursachen ausgemacht.

Viele Handwerksberufe hätten bei jungen Leuten offenbar immer noch ein Imageproblem, vor allem was die Bezahlung und Karrieremöglichkeiten angehe. Zu Unrecht, wie Hofmann und Brand bei einem Pressegespräch am Donnerstag betonten. Aber das habe man den jungen Leuten zuletzt kaum vermitteln können, da ein direkter Kontakt zu ihnen aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich gewesen sei. Deshalb will die Kammer nun neue Wege gehen. Mit der Kampagne "Berufsorientierung digital" wolle man Schulabsolventen wieder für das Handwerk begeistern und sie über gängige Social-Media-Kanäle wie TikTok direkt ansprechen. Das sollten auch so genannte "Ausbildungsbotschafter" übernehmen, nämlich Lehrlinge, die mit ihren eigenen Worten den Gleichaltrigen auf Augenhöhe aus ihrem Alltag berichten könnten. "Dabei wollen wir auch aufzeigen, dass das Handwerk große Chancen bietet", so Hofmann. Schon in der Pandemie hätten fast alle Handwerke weiterarbeiten können. Auch die Chancen auf Selbstständigkeit seien hoch, so Hofmann: "Viele unserer Betriebe – ich schätze zwischen 10 und 15 Prozent – bieten in den nächsten Jahren die Chance auf Übernahme".

Friseure sind das am meisten verbreitete Handwerk der Region. Foto: dpa

Die insgesamt gute Stimmung lasse sich auch aus dem Konjunkturbericht zum regionalen Handwerk im vierten Quartal 2021 ablesen: 69 Prozent der Befragten seien mit ihrer Geschäftslage "sehr zufrieden", berichtete Hofmann. Auch die Auftragslage habe sich in den letzten drei Monaten 2021 deutlich erholt und zu volleren Auftragsbüchern bei etwa einem Drittel der Befragten geführt. Jeder vierte Betrieb arbeite aktuell sogar über seine Kapazitätsgrenzen hinaus.

Trotzdem schränkt Hofmann ein: "Der Stimmungsaufschwung ist vor allem eine Momentaufnahme. Viele Betriebe blicken weiterhin besorgt in die Zukunft", sagte er. Gründe seien die nach wie vor unkalkulierbaren Auswirkungen von Corona und wirtschaftlichen Unsicherheiten durch aktuelle Krisenherde, Materialmangel und Preisanstiege sowie krankheitsbedingte Ausfälle.

Laut Präsident Hofmann hat sich die Zahl an Handwerksbetrieben in der Rhein-Neckar-Odenwald-Region leicht erhöht. Sie stieg gegenüber dem Stand zu Beginn des Jahres 2021 um 254 Betriebe und damit 1,9 Prozent auf aktuell 13.545 Unternehmen an. Für das Plus sind im Wesentlichen die zulassungsfreien Handwerke verantwortlich, die um 227 Betriebe und damit rund 7,85 Prozent zulegten, wobei Gebäudereiniger und Fotografen den größten Teil ausmachten. Dagegen sei die Zahl im Bereich der meisterpflichtigen Berufe um 47 Betriebe zurückgegangen.

Beschäftigt sind im Handwerk der Region aktuell rund 86.600 Menschen, die 2021 einen Umsatz von 6,73 Milliarden Euro erwirtschafteten – ein Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Die Erwartung für 2022 liegt bei einem Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent, dies unabhängig von coronabedingten Engpässen bei Material und dem allgemeinen Preisauftrieb", so Präsident Hofmann.