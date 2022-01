Von Barbara Klauß

Heidelberg. Deutsche Unternehmen investieren derzeit so viel in eigene Aktien wie nie zuvor: 17,7 Milliarden Euro wollen die größten börsennotierten Unternehmen nach Berechnungen des "Handelsblatt" für den Rückkauf eigener Anteilsscheine ausgeben. Auch bei börsennotierten Unternehmen der Region laufen auffällig viele solcher Programme.

> ABB: Der Schweizer Technologiekonzern, der in der Region fast 3000 Menschen beschäftigt, hat im April vergangenen Jahres ein Folge-Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 4,3 Milliarden US-Dollar (etwa 3,8 Milliarden Euro) gestartet. Ziel ist es dem Unternehmen zufolge, Barerlöse in Höhe von 7,8 Milliarden US-Dollar (6,9 Milliarden Euro) aus der Veräußerung von Power Grids an die Aktionäre zurückzuzahlen. Laufen soll das Programm bis zum März dieses Jahres.

> BASF: Anfang des Monats hat auch der weltgrößte Chemiekonzern angekündigt, Aktien im Wert von 3 Milliarden Euro vom Markt nehmen zu wollen. Begründet wurde das Programm, das in diesem Januar beginnt und bis Ende Dezember 2023 abgeschlossen sein soll, mit der positiven Geschäftsentwicklung sowie Devestitionen im Laufe des vergangenen Jahres. Die zurückgekauften Anteilsscheine sollen eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden.

> SAP: Mitte des Monats, bei der Präsentation der vorläufigen Jahreszahlen, kündigte der Softwarekonzern an, für eine Milliarde Euro eigene Aktien aufkaufen zu wollen. SAP will die Papiere vorrangig für die Vergütung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einsetzen. So solle "die Aktienkultur in unserer Belegschaft weiter gestärkt werden", sagte Finanzchef Luka Mucic. Zudem wolle man "sicherstellen, dass die Interessen unserer Mitarbeitenden eng an den Interessen unserer Aktionäre ausgerichtet sind". Das Programm startet im Februar und soll bis Ende des Jahres laufen.

> HeidelbergCement: Der Baustoffkonzern hat die erste Tranche seines aktuellen Aktienrückkaufprogramms im Dezember beendet und startet die zweite Tranche nun bereits im ersten Quartal 2022. Die bereits erworbenen Anteilsscheine würden eingezogen, teilte der Konzern kürzlich mit. Das Programm mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro ist das erste des Unternehmens dieser Art.

> MLP: Auch der Finanzdienstleister mit Sitz in Wiesloch hat im Januar erneut mit dem Rückkauf eigener Aktien begonnen. Das Programm hat ein Volumen von bis zu 3,6 Millionen Euro und soll bis Mai abgeschlossen sein. Die zurückgekauften Anteilsscheine will das Unternehmen für das Beteiligungsprogramm für MLP-Geschäftsstellenleiter und Berater einsetzen. Ziel sei es, die partnerschaftliche Komponente im Geschäftsmodell weiter zu stärken, teilte das Unternehmen mit.

> Hintergrund: Kauft ein Unternehmen eigene Aktien zurück und zieht sie ein, wird das Angebot verknappt und so der Kurs getrieben. Künftige Gewinne und Dividenden verteilen sich auf weniger Anteile. Dennoch seien Rückkäufe nicht zwangsläufig ein Segen für die Aktionäre, sagte Marc Decker von Merck Finck dem "Handelsblatt": Langfristig orientierte Anleger sollten sich lieber fragen, ob ein Unternehmen sein Kapital mit einem Rückkaufprogramm bestmöglich einsetzt – oder wichtige Zukunftsinvestitionen vernachlässigt zugunsten der kurzfristigen Kursentwicklung. Zumal die Kurspflege nicht immer klappt. Derzeit ist das Umfeld günstig für Rückkäufe: zum einen wegen der guten Konjunktur, zum anderen dank der Notenbanken, die Unternehmen Anleihen abkaufen, weshalb mehr Geld für Rückkäufe bleibt.