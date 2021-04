Mannheim. (RNZ) Die handwerkliche Konjunktur in Mannheim und der Region Rhein-Neckar-Odenwald ist zu Jahresbeginn noch nicht wieder in Schwung gekommen. Das hat die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am Donnerstag mitgeteilt. Einer aktuellen Konjunkturumfrage zufolge haben viele Betriebe ein schweres erstes Quartal 2021 hinter sich. Nur zwei von fünf Betrieben bewerten ihre Lage demnach als gut (2020: 54,8 Prozent), jeder vierte als "befriedigend" (2020: 29,2 Prozent) und mehr als ein Drittel als "mangelhaft" (2020: 16,0 Prozent).

Dennoch schaut das Handwerk der Kammer zufolge mit Optimismus in die Zukunft und beurteilt die Konjunkturaussichten wesentlich optimistischer. Mit einer Verbesserung der Geschäftsentwicklung rechnet demnach gut ein Drittel der Betriebe in der Region. Im Vorjahresquartal hatten nur 18,9 Prozent auf Verbesserung gehofft. Nur 8,2 Prozent der Betriebe befürchten eine Verschlechterung – im Vorjahr lag diese Zahl bei 39,7 Prozent. Die Auftragslage wird unterschiedlich bewertet: Zwar hatten 26,1 Prozent der Betriebe vollere Auftragsbücher, 41,7 Prozent verzeichneten hingegen weniger Auftragseingänge.

"Zwischen Existenzangst und Optimismus" – so beschreibt ein Sprecher der Mannheimer Kammer die derzeitige Situation des Handwerks in der Region. Einige der fast 100 Handwerksberufe kämen gut durch die Corona-Krise. "Andere, wie etwa Fotografen oder Kosmetikerinnen bangen hingegen um ihre berufliche Zukunft". Auch die Betriebe des Kfz-Gewerbes, des gewerblichen Bedarfs und der Nahrungsmittel-Handwerke rutschten in den Minusbereich. Florierende Handwerke finden sich im Bau- und Ausbauhandwerk.