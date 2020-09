Von Matthias Kros

Mannheim. Obwohl während der Corona-Krise immer mehr Bundesbürger im Internet einkaufen, betreiben nur etwa 39 Prozent der Einzelhändler einen eigenen Online-Shop. Das ergab eine am Dienstag vorgestellte Umfrage unter 1450 Einzelhändlern, die das Forschungsinstitut ibi gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) durchgeführt hat. Vor allem kleinere Betriebe haben noch Defizite bei der Digitalisierung. Ihnen fehlen häufig Zeit und Geld, um sich mit Digitalisierungsprojekten zu befassen. Große und mittlere Betriebe stehen dagegen besser da – vor allem aufgrund ihrer besseren personellen und finanziellen Ausstattung.

Für Stephan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Handelsverbands (HDE), ist das ein Alarmzeichen: "Um sein Geschäft fit für die Zukunft zu machen, muss sich jeder Händler mit der Digitalisierung auseinandersetzen", sagte er dem "Handelsblatt". Ein Webshop oder zumindest Aktivitäten in sozialen Netzwerken sollten seiner Meinung nach heute ein Standard sein.

Auch Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, rief die Einzelhändler der Region auf, "ihr Geschäftsmodell konsequent zu digitalisieren". Kleinere Händler könnten dabei über Kooperationen und Einkaufsgemeinschaften an Digitalkompetenz und Sortimentsbreite gewinnen oder sich auf etwas spezialisieren. Dann reiche oft auch ein vergleichsweise überschaubares Sortiment, um online erfolgreich zu sein. Zudem sollten der Bund und die Europäische Union der Marktmacht globaler digitaler Plattformen Grenzen setzen und für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen, mahnt der IHK-Präsident.

Gleichzeitig bleibt das stationäre Ladengeschäft der Umfrage zufolge nach wie vor der wichtigste Vertriebskanal des deutschen Einzelhandels. 79 Prozent der befragten Händler verkaufen ihre Produkte stationär. Rund die Hälfte der Betriebe geht aber davon aus, dass stationäre Flächen in Zukunft kleiner werden. "Der stationäre Handel ist weiterhin der wichtigste Vertriebskanal, doch der Online-Handel nimmt stetig an Bedeutung zu", fasst Schnabel den aktuellen Trend zusammen. "Die Studie zeigt auf, wie stark der Druck auf den stationären Handel und damit die gesamte Innenstadtwirtschaft ist. Die Corona-bedingten Verschiebungen der Nachfrage wirken dabei wie ein Turbo", so der IHK-Präsident.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kündigte deshalb am Dienstag Hilfe an: Angesichts der Folgen der Corona-Krise für die Innenstädte will er einen Runden Tisch einberufen. An dem Treffen "Anfang Oktober" sollten neben dem Einzelhandel und der Digitalwirtschaft alle weiteren Beteiligten teilnehmen, sagte Altmaier. Es gehe darum, "wie wir die Krise in den Innenstädten wenden können zum Besseren".

Die Umsätze des Onlinehandels seien in der Krise stark gestiegen, der stationäre Handel sehe das "mit Sorgen". Diskutieren soll der Runde Tisch laut Altmaier deshalb auch darüber, "wie wir dem Einzelhandel die Partizipation an steigenden Onlineumsätzen ermöglichen können". Es gebe entsprechende Modelle auf lokaler Ebene – "ich sehe die Verantwortung des Bundes, diese Entwicklung zu unterstützen".