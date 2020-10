Von Barbara Klauß

Bremen/Rhein-Neckar. Seit seiner Kindheit hat Thomas (Name geändert) davon geträumt, Pilot zu werden. Und bis vor Kurzem war der junge Mann aus der Region Rhein-Neckar auf dem besten Weg, sich diesen Traum zu erfüllen: Nach dem Abitur ergatterte er einen Platz an der renommierten Verkehrsfliegerschule der Lufthansa in Bremen. Etwas, was nicht Vielen gelingt. Nicht mehr lange, dann hätte er seine Lizenz in Händen gehalten.

Doch dann kam Corona. Rund um den Globus blieben die Flugzeuge am Boden. Auch die größte deutsche Fluggesellschaft machte hohe Verluste – und wurde mit Steuermilliarden gerettet. Nun soll die Flotte verkleinert werden, tausende Stellen fallen weg – und 700 angehenden Pilotinnen und Piloten rät der Konzern dringend, ihre Ausbildung an der Bremer "European Flight Academy" abzubrechen. Auf Jahre hinaus gebe es bei den Konzern-Airlines keinen Bedarf an Nachwuchspiloten, heißt es zur Begründung – also weder bei Lufthansa selbst, noch bei Austrian Airlines, der Swiss, Brussels oder Eurowings.

Ende September wandten sich Manager des Konzerns in einem Webcast an die Flugschüler und empfahlen ihnen, "sich beruflich neu zu orientieren", wie es in einer E-Mail nach der Internet-Übertragung hieß. "Wir bedauern diese Entwicklung zutiefst, dieser Schritt ist aber mit Blick auf die wirtschaftliche Lage für uns alternativlos." Nur rund 170 Schüler, deren Ausbildung fast beendet ist, sollen in Bremen weiter lernen dürfen – die anderen die Schule verlassen.

Für viele von ihnen war die Nachricht ein Schock. Er habe sich ziemlich dreckig gefühlt, sagt Thomas.

Sollte er darauf bestehen, seine Ausbildung zu beenden, kann das teuer für ihn werden. Die Kosten für die Pilotenausbildung tragen die Schüler zu einem Teil selbst. Normalerweise könne dieser Eigenanteil in Höhe von 60.000 bis 80.000 Euro bei einer späteren Anstellung in der Lufthansa Gruppe nach und nach abbezahlt werden, erklärt Thomas. Wer nun einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, für den entfallen alle finanziellen Verpflichtungen. Wer jedoch "entgegen unserer Empfehlung die Schulung fortsetzen möchte", wie es in der E-Mail des Schulbetreibers heißt, werde voraussichtlich an einer externen Flugschule weiter ausgebildet. Zum selben Preis, wie Thomas sagt. Fände man danach keinen Job in der Lufthansa Gruppe, werde der gesamte Eigenanteil auf einmal fällig – plus 35.000 Euro für die Lizenz für ein Flugzeugmuster.

Auch die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit meint, dass ein Schul-Wechsel zahlreiche Nachteile mit sich brächte. Unter anderem würde die Ausbildung der Flugschüler so tiefgreifend verändert, dass sie nach der Krise nicht berechtigt wären, für die Lufthansa Airline zu fliegen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Bei allem Verständnis für die schwierige Situation des Konzerns: Viele Schüler fühlen sich durch dieses Vorgehen unter Druck gesetzt. "Ich habe die Wahl zwischen schlecht und schlecht", sagt Thomas. Dabei wollten die Flugschüler ihren Teil beitragen, das Unternehmen unterstützen. Thomas wäre bereit, die Ausbildung für eine Zeit zu unterbrechen – wenn er dafür Aussicht auf einen Platz im Cockpit hätte. Irgendwann müsse es doch wieder aufwärts gehen in der Luftfahrt, meint er. "Wenn das Virus unter Kontrolle ist, reisen die Menschen wieder." Dann brauche der Konzern Piloten. "Wir wollen doch nur, dass sie uns an Bord behalten, statt uns die Perspektive zu nehmen."

Ein Sprecher des Schulbetreibers Lufthansa Aviation Training (LAT) zeigt Verständnis für die Schüler. "Natürlich ist das ein Schock und es ist uns nicht leicht gefallen, das zu vermitteln", sagt er. Allerdings betrachte das Unternehmen es als seine Verantwortung, den Schülern aufzuzeigen, wie dramatisch die Lage sei: "Auf viele Jahre wird es bei den Unternehmen der Lufthansa-Gruppe keine Jobs in Cockpits geben."

Wegen der Pandemie hat der Lufthansa-Konzern im Sommer einen weiteren Milliardenverlust eingeflogen. Sowohl Flotte als auch Belegschaft sollen deutlich reduziert werden. Zuletzt war die Rede davon, dass rund 27.000 der weltweit 128.000 Stellen wegfallen. 1100 Piloten beschäftigt der Konzern im Moment zu viel. "Es ist nicht schön", sagt der LAT-Sprecher, "aber eine solch dramatische Situation, einen solchen Überhang an Piloten gab es noch nie." Dass die Schüler eine Pause einlegten und in drei Jahren da weiter machten, wo sie jetzt aufhören, sei schon aus luftfahrtrechtlichen Gründen kaum möglich. Zudem gehe das Unternehmen von einem so langen Zeitraum aus, dass ein Pausieren aus seiner Sicht nicht verantwortlich wäre. Dass die Schüler ohne finanzielle Verpflichtungen gehen können, bezeichnet er als "sehr faires Angebot". Zudem unterstützt der Konzern bei der Suche nach Alternativen.

Derzeit beschäftige man sich mit der Frage, wie die Schule mit ihren vier Standorten in der Schweiz, in den USA, in Rostock und Bremen neu dimensioniert und aufgestellt werden könne, so der Sprecher. Bislang gebe es dazu keinen Beschluss. "Wir versuchen eine Lösung zu finden, die allen Standorten gerecht wird." Wie die aussehen werde, könne bislang noch niemand sagen.

Für Thomas aber gibt es keine andere Option als zu fliegen. Er wird weiter versuchen, sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen. Wie – das weiß auch er noch nicht.