„Maskenpflicht“ auf dem Weihnachtsmarkt wie hier in Frankfurt: Manchem verleidet das die Freude am Bummeln. Foto: dpa

Von Barbara Klauß, Caspar Oesterreich und Agenturen

Stuttgart/Heidelberg/Mosbach. In den Straßen und auf den Plätzen leuchten die Weihnachtsbäume, in manchen Städten – wie etwa in Heidelberg – lockt der Geruch von Waffeln oder Bratwürsten an die Weihnachtsmarktstände. Menschen strömen in Massen durch die Innenstädte, zum Teil mit Tüten beladen. Keine Frage: Die Weihnachtszeit hat begonnen.

Traditionell sind diese Wochen die wichtigste Zeit des Jahres – zumindest aus Sicht des Einzelhandels: Im Jahr 2020 erwirtschaftete er in den Monaten November und Dezember rund 18,9 Prozent des gesamten Umsatzes. Und auch in diesem Jahr rechneten die Händler Anfang des Monats noch mit so hohen Umsätzen wie nie zuvor: Im Schnitt werden die Menschen in Deutschland wohl 273 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben, hieß es vor zwei Wochen. Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnete für das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr mit Rekordumsätzen von geschätzten 112 Milliarden Euro. Das wären rund zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Im Online-Handel wird sogar ein Plus von mehr als 17 Prozent erwartet. Den Grund für die Steigerung sah der Verband unter anderem in den hohen Guthaben, die viele Verbraucher in der Corona-Pandemie angespart haben.

Doch trübt sich das Bild ein: Die drastisch steigenden Infektionszahlen führen zu schärferen Regeln, es entstehen Unsicherheiten – auch mit Blick auf die unterschiedlichen Regelungen. Zudem drohen in manchen Branchen Lieferengpässe.

> Alarmstufe in Baden-Württemberg: Da sich die Lage auf den Intensivstationen im Land zuspitzt, gilt inzwischen die sogenannte Alarmstufe, weil die Zahl der Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen 390 überschritt. Die Corona-Verordnung sieht nun landesweit die 2G-Regel etwa in Restaurants oder bei den meisten öffentlichen Veranstaltungen vor. Wer ungeimpft ist und nur einen Test vorweisen kann, bleibt etwa auch im Kino oder im Fitnessstudio außen vor. Eine Ausnahme gibt es für den Einzelhandel: Dort gilt in der derzeitigen Alarmstufe 3G ohne PCR-Test-Pflicht. Ohnehin ausgenommen sind Geschäfte der Grundversorgung – wie Supermärkte – sowie Märkte im Freien und Abhol- und Lieferangebote.

Voraussichtlich am Mittwoch tritt jedoch im Land die Alarmstufe II in Kraft: Damit wird es in bestimmten Bereichen 2G plus geben. Das heißt, auch Geimpfte und Genesene müssen ein negatives Testergebnis vorweisen – etwa auf Weihnachtsmärkten sowie bei körpernahen Dienstleistungen. Noch nicht endgültig geklärt ist wohl, ob diese 2G plus-Regel dann auch für den Besuch beim Friseur gilt.

> 62 Prozent der Deutschen für 2G-Regel im Einzelhandel: Angesichts der gestiegenen Corona-Infektionszahlen kann sich die Mehrheit der Deutschen vorstellen, dass nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt zu Geschäften bekommen. 62 Prozent würden in der vierten Welle eine derartige 2G-Regel im Einzelhandel befürworten, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab. 31 Prozent würden dies ablehnen. Männer sind mit 72 Prozent deutlich häufiger für eine solche 2G-Regelung als Frauen (53 Prozent).

> Verwirrung um Kontrollen: Für die Händler bedeuten die Regeln eine Herausforderung: Bereits am Donnerstag hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar darauf hingewiesen, dass es in den Kommunen unterschiedliche Vorgaben zu den 3G-Kontrollen im Handelt gebe. "Wir erwarten, dass hier von Landesseite einheitliche und zugleich kundenfreundliche Durchführungshinweise gegeben werden", sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel.

Auch bei den Beteiligten herrscht offenbar Unsicherheit, wer die Einhaltung der Regeln wann kontrollieren muss. So erklärte das Staatsministerium Ende vergangener Woche auf Anfrage der RNZ, die Einzelhändler müssten "ausnahmslos alle Kunden" auf ihren 3G-Status kontrollieren. Nur in Einzelfällen sei es möglich, "dass die Überprüfung der Nachweise auch im Bereich der Kassen beziehungsweise bei der Aufnahme eines Verkaufs- oder Beratungsgesprächs oder im Eingangsbereich durch das Verkaufspersonal erfolgen kann". Sollten die Vorgaben nicht eingehalten werden, "drohen empfindliche Bußgelder". Kunden müssten mit 150 bis 1000 Euro, Händler mit 500 bis 10.000 Euro rechnen. Bei Mehrfachverstößen könne es "massive Strafen bis hin zur Betriebsschließung" geben, so das Staatsministerium. Zudem werde das Land die Kontrollen der Vorgaben mit Blick auf Alarmstufe und 3G-Regel "nochmals gezielt verschärfen und verstärken".

Dem steht eine Auskunft des Handelsverbands Baden-Württemberg gegenüber: Der hatte den Mitgliedern am vergangenen Mittwoch mitgeteilt, es genüge eine stichprobenartige Kontrolle, "ungefähr jeder zehnte Kunde muss kontrolliert werden". So habe man das in Gesprächen mit dem Sozialministerium abgestimmt, erklärte Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordbaden, auf RNZ-Anfrage. Ausnahmslose Kontrollen der Kunden seinen im Einzelhandel schon personell "überhaupt nicht machbar". Inzwischen hat der Verband bei den Ministerien nachgefragt, welche Regeln nun tatsächlich gelten. Doch bleibe es seiner Ansicht nach bei der Einschätzung des Verbandes, erklärte Rubel am Montag.

> Friseure schlagen Alarm: Unterdessen wehren sich die Friseure im Land gegen eine Verschärfung der Regeln: Die Kunden seien bereits verunsichert, erklärte Herbert Gassert, Landesvorsitzender des Fachverbands Friseur und Kosmetik in Baden-Württemberg am Montag. Friseurtermine würden abgesagt – sowohl von Geimpften als auch von Ungeimpften. Derzeit gilt für den Friseurbesuch die 3G-Regel, doch rechnet der Verband auch hier mit weiteren Verschärfungen. 2G wäre aus Sicht des Verbandes noch zu verkraften, heißt es in einer Mitteilung von Montag.

Dann könnten nur noch Geimpfte und Genesene ihre Termine wahrnehmen. Doch sollte es zu 2G plus kommen (dann müssten auch Geimpfte und Genesene einen negativen Test vorlegen), gerieten die Friseurbetriebe in Existenznot, sagte Gassert. "Friseursalons sind keine multinationalen Konzerne, die das einfach wegstecken." Zumal die Betriebe bereits seit März vergangenen Jahres unter erschwerten Bedingungen arbeiteten.

> Weihnachtsstimmung kommt noch nicht recht auf: Jedenfalls trüben die wieder zunehmenden Einschränkungen die Vorfreude aufs Fest und aufs Einkaufen dafür. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Wirtschaftsberatungsgesellschaft EY sagten 53 Prozent, die Vorfreude aufs Weihnachtsshopping sei dadurch getrübt, dass Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. 30 Prozent der Befragten wollen lieber online einkaufen als in stationären Geschäften. Die Pandemie habe dem Online-Shopping noch mal einen kräftigen Schub gegeben, sagte Klaus Ballas, Leiter Konsumgüter und Handel bei EY. 66 Prozent schätzten daran, dass die Geschäftszeiten wegfallen. 57 Prozent finden es gut, dass sie die vollen Innenstädte meiden können. Der Gesundheitsschutz dagegen – vor einem Jahr noch von 62 Prozent genannt – ist aktuell nur noch für 39 Prozent ausschlaggebend.

Wegen der Meldungen über Rohstoffknappheit, Halbleitermangel und Transportprobleme machen sich der Umfrage zufolge 30 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher Sorgen und wollen ihre Weihnachtseinkäufe deshalb vorziehen. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) geht davon aus, dass die Geschenke in diesem Jahr deshalb teurer sein werden.