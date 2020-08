Ein Auszubildender arbeitet mit einem Schweißbrenner an einer Stahlwand. Wegen der Corona-Pandemie beginnen in diesem Jahr Anfang September weniger junge Leute eine Lehre als in „normalen“ Zeiten. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Rhein-Neckar. In der kommenden Woche beginnt ein außergewöhnliches Ausbildungsjahr: Die Corona-Pandemie hat den Lehrstellenmarkt gehörig durcheinander gewirbelt. Bisher wurden wesentlich weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als in normalen Zeiten. So hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bis Ende Juli rund 540 Ausbildungsverträge weniger eingetragen als im Jahr zuvor – ein Minus von gut 16 Prozent. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald verzeichnete zum selben Zeitpunkt sogar ein Minus von mehr als 20 Prozent, wie ein Sprecher am Mittwoch erklärte.

Noch sind – wenige Tage vor dem eigentlichen Start ins Ausbildungsjahr – viele Stellen unbesetzt. Rund 150 freie Ausbildungsplätze fanden sich am Mittwoch in der Lehrstellenbörse der IHK Rhein-Neckar für den Kammerbezirk (gesucht werden unter anderem Fachinformatiker, Kaufleute im Einzelhandel und für Büromanagement, Fachkräfte für Lagerlogistik oder Werkzeugmechatroniker), etwa 200 offene Stellen verzeichnete die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Gute Nachrichten für die vielen Jugendlichen, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind. Bundesweit gab es laut Bundesagentur für Arbeit (BA) im Juli 144.359 unversorgte Bewerber und damit 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt. "Der Ausbildungsmarkt ist derzeit noch stark in Bewegung", heißt es bei der IHK.

Die Corona-Krise hat die Auswahlverfahren erschwert oder unmöglich gemacht: Berufsberater konnten nicht in die Schulen, Ausbildungsmessen und andere Veranstaltungen, auf denen Betriebe und potenzielle Bewerber miteinander in Kontakt kommen können, fielen größtenteils aus. Daher versuchen die Kammern nun, potenzielle Azubis und Ausbilder auf anderem Weg zusammen zu bringen – auch digital. So bietet die IHK Rhein-Neckar ab September virtuelle Speed-Datings an, die Handwerkskammer Speed-Jobbings, bei denen Jugendliche und Betriebe über Plattformen im Internet miteinander ins Gespräch kommen können.

Die Kammern hoffen, dass einige Unternehmen Einstellungen nachholen und bis in den Herbst hinein noch etliche Ausbildungsverträge abgeschlossen werden. Ein Sprecher der Handwerkskammer spricht von einem Hoffnungsschimmer. Bereits jetzt sei ein Aufholeffekt zu sehen, erklärt etwa Harald Töltl, der bei der IHK Rhein-Neckar für die Berufsbildung zuständig ist: "Das Minus wird von Monat zu Monat geringer." Dass das Niveau des Vorjahres noch erreicht werden kann, glaubt er allerdings nicht.

Neben den Einschränkungen im Bewerbungsverfahren wirkt sich die Corona-Krise auch auf die Zahl der Ausbildungsplätze aus, die überhaupt angeboten werden: "Viele Unternehmen planen deutlich weniger oder gar keine neuen Auszubildenden oder dual Studierenden einzustellen", erklärt Thomas Hahl, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim. In den Betrieben, die die Gewerkschaft betreut, fangen ihm zufolge in diesem Jahr 10 bis 15 Prozent weniger Azubis und Dual Studierende an. Er sieht das mit Sorge: "Diese Entwicklung ist eine schwere Hypothek für die Zukunft. Wenn sich Wirtschaft und Unternehmen wieder von der Corona-Krise erholen, und dies ist in Ansätzen bereits erkennbar, fehlen in Mannheim und unserer Region die Fachkräfte."

Die IG Metall Heidelberg schätzt, dass in ihrem Bereich die Zahl der besetzten Ausbildungsplätze in diesem Jahr um knapp 10 Prozent zurückgeht, wie Gewerkschaftssekretärin Milena Brodt sagt. Was ihr vor allem Sorge bereitet, sind die Betriebe, die in diesem Jahr überhaupt keine Lehrlinge einstellen. "Das ist ein Schritt Richtung Abschied von der Ausbildung", meint sie. Als problematisch empfindet sie das vor allem bei größeren Ausbildungsbetrieben in ländlicheren Regionen, wo sich nicht viele Alternativen böten. Andererseits, betont Brodt, gebe es auch Betriebe wie etwa Heidelberger Druckmaschinen, die trotz der Krise mehr Auszubildende einstellen.

Man könne Unternehmen, die immer noch unter der Corona-Krise leiden, wie etwa in der Gastronomie oder in der Veranstaltungsbranche, keinen Vorwurf machen, wenn sie bei der Ausbildung zurückhaltend seien, meint Harald Töltl von der IHK Rhein-Neckar. "Viele würden gerne ausbilden – können es aber gerade nicht. Zumal mancher Betrieb nicht wisse, wie es in Zukunft für ihn weitergehe.

Andererseits, fügt Töltl hinzu, gebe es auch Unternehmen, die gerade jetzt neu in die Ausbildung einsteigen wollten. Zum Teil seien das Betriebe, die sich in den vergangenen Jahren zurückgezogen hätten – weil es immer schwieriger wurde, geeignete Bewerber zu finden.

Einen großen Effekt durch die Ausbildungsprämie des Bundes sieht er bisher nicht. Betriebe, die in der Krise weiter ausbilden oder die Zahl der Lehrstellen erhöhen, können seit Anfang August Prämien beantragen. Zwar gebe es Anträge, so Töltl – es seien aber wenige. Die Förderkriterien machten es den Betrieben ein bisschen schwer, meint er. Und auch, wenn er sich über jede Förderung freue: "Ein Betrieb, der aus finanziellen Gründen überlegt, ob er überhaupt ausbilden kann, dem hilft eine Prämie von 2000 Euro nicht weiter."