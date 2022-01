Heidelberg. (RNZ) Energieversorger und ihre Kunden stöhnen aktuell unter den explodierenden Preisen für Strom und Gas. Billiganbieter müssen reihenweise aufgeben und stellen ihre Dienste ein. Das verschärft wiederum die Situation der etablierten Stadtwerke, die quasi über Nacht Zehntausende Neukunden bekommen, mit denen sie vorher nicht kalkulieren konnten, deren Ersatzbelieferung sie als Grundversorger aber übernehmen müssen. Viele bieten für sie inzwischen teurere Zweittarife – ob das überhaupt legal ist, ist unklar. Verbraucherschützer haben jedenfalls die ersten Abmahnungen verschickt.

"Eine solche Situation haben wie noch nie erlebt", sagt auch Lundquist Neubauer, Energieexperte des Heidelberger Vergleichsportals Verivox. Hauptgrund dafür ist aus seiner Sicht der weltweite Anstieg der Nachfrage durch die schnell hochlaufende Produktion nach den Corona-Lockdowns sowie eine Engpasssituation in Europa. Nicht immer seien die Erhöhungen aber marktgerecht. Den Kunden rate man, genau hinzuschauen, flexibel zu sein und gegebenenfalls Verträge mit kurzen Laufzeiten abzuschließen. Ein Wechsel könne sich auch unter den aktuellen Bedingungen lohnen. In der Folge ein Überblick über die Lage bei den Versorgern der Rhein-Neckar-Region:

> Stadtwerke Mosbach: Die Bezugspreise für Strom haben sich nach Angaben der Stadtwerke Mosbach im vergangenen Jahr verachtfacht, beim Gas versiebenfacht. "Dieser Entwicklung kann sich kein Lieferant verschließen, egal wie seine Beschaffungsstrategie aussieht", ist Geschäftsführer Jürgen Jaksz überzeugt.Trotzdem habe man bisher die Strompreise stabil gehalten und nur beim Gas eine leichte Erhöhung vorgenommen. "Da unsere beschafften Mengen für Bestandskunden aufgebraucht waren, und wir zusätzliche Mengen teuer beschaffen mussten, haben wir die Grundversorgung und Tarife für Neukunden ab 17. Januar beim Strom aber erhöht", so Jaksz. Insgesamt 230 neue Kunden habe man bislang in die Grundversorgung übernehmen müssen, deren Versorger die Belieferung eingestellt hätten. Einen Ausweg aus dem Dilemma sieht er nur in einer Senkung der staatlichen Abgaben: "Wir selbst haben keine Möglichkeiten dieser Entwicklung entgegen zu treten".

> ZEAG Energie AG: Der Heilbronner Versorger hat auf die seit Herbst letzten Jahres stark gestiegenen Einkaufspreise für Energie bereits reagiert: "Aufgrund der hohen Volatilität der Beschaffungskosten können wir derzeit unser gewohntes Produktportfolio nicht anbieten", erklärt eine Sprecherin. "Erst wenn sich die Situation wieder einigermaßen normalisiert hat, werden wir über unseren Basistarif hinaus wieder Alternativen anbieten können." Wegen des Belieferungsstopps von Drittanbietern habe man bereits Hunderte von Neukunden in die Grundversorgung übernommen. Einen Trost hat die Sprecherin aber parat: "Wir beobachten die Entwicklung sehr genau und erwarten, dass sich die Situation wieder normalisiert".

> MVV Energie AG: Der börsennotierte Mannheimer Versorger hat nach eigenen Angaben "eine langfristige Einkaufsstrategie" und kann die Auswirkungen der aktuellen Preissprünge zum Teil abmildern. "Jetzt aber musste die MVV die Beschaffungskosten teilweise weitergeben und ihre Preise anpassen", erklärt eine Sprecherin. So habe man Mitte Dezember 2021 neue Verbrauchspreise für Neukunden für die Grund- und Ersatzversorgung eingeführt. Wie es weitergeht, könne "niemand mit Sicherheit sagen", so die Sprecherin weiter. "Es gibt massive Preisschwankungen von Tag zu Tag". Seit dem extremen Preisanstieg bis Weihnachten gebe es aktuell immerhin einen leichten Rückgang.

> Stadtwerke Heidelberg: "Die wichtigsten Preistreiber sowohl beim Gas als auch beim Strom sind derzeit die Beschaffungskosten", stellt ein Sprecher fest: Beim Gas seien die Großhandelspreise innerhalb des Jahres 2021 um rund 450 Prozent gestiegen. "Wir konnten die beschriebene Entwicklung aber durch vorausschauende Beschaffung für unsere Kunden abfedern", so der Sprecher. "Unsere Strompreise in der Grundversorgung steigen nur leicht, die Gaspreise zwar stärker – beide Erhöhungen bleiben aber deutlich unterhalb derjenigen bei den Großhandelspreisen". Aktuell sei für die Kunden sowohl beim Strom als auch beim Gas die Grundversorgung die günstigste Option. Durch den Belieferungsstopp anderer Anbieter seien bislang beim Strom mehr als 1700 Kunden zu den Stadtwerken Heidelberg gekommen, beim Gas belaufe sich die Zahl auf rund 1100 . "Es muss also niemand Angst haben, sprichwörtlich im Dunkeln zu sitzen". Eine Entspannung der Lage erwarten die Stadtwerke erst 2024.

> EnBW: Auch für einen Energiekonzern wie EnBW haben sich nach eigenen Angaben die Beschaffungspreise an den Energiebörsen im Laufe des letzten Jahres vervielfacht. Dennoch helfe aktuell die Größe und die finanziell starke Aufstellung der EnBW, sagt ein Sprecher. Bei den Gaspreisen habe man vor diesem Hintergrund zum Jahresbeginn nur eine Preiserhöhung vorgenommen, "die mit 18,7 Prozent im unteren Marktdurchschnitt lag". Beim Strom habe es keine Anpassung gegeben. Durch Insolvenzen Dritter sei eine mittlere fünfstellige Zahl an Neukunden zur EnBW gekommen.

> Stadtwerke Walldorf: "Wir beschaffen Strom und Gas für unsere Kunden börsentäglich in kleinen Mengen im Großhandel", erklärt Geschäftsführer Matthias Gruber. Zwar sei man damit unmittelbar den Preissteigerungen ausgesetzt – und die Preise hätten sich fast verzehnfacht. "Auf der anderen Seite glätten sich solche Preisausschläge durch die kontinuierliche Beschaffung über einen längeren Zeitraum." Angesichts der hohen Preise vor Weihnachten habe man die kontinuierliche Beschaffung aber reduziert und die Mengen für 2022 weitgehend beschafft, so dass die Preise für Bestandskunden beim Strom unverändert geblieben seien und beim Gas die Preise zum 1. November 2021 um vergleichsweise geringe 8 Prozent gestiegen seien. "Das wird uns bis zum Winter 2022/23 reichen", so Gruber. Für die unverhofften Neukunden müsse man aber "entsprechend der aktuellen Beschaffungskosten kalkulieren und die Preise zeitnah anpassen".

> Stadtwerke Buchen: Zumindest kurzfristig Entwarnung gibt es aus Buchen. "Für unsere Bestandskunden haben wir die Mengen für 2022 weitgehend beschafft, so dass wir beim Strom die Preise nur für wenige Kunden mit einem Sondertarif anpassen mussten", gibt sich Geschäftsführer Matthias Gruber gelassen. "Wenn in den nächsten 6 Monaten eine Preiserhöhung notwendig wird, wird sie nach heutiger Marktlage für unsere Bestandskunden unter 10 Prozent liegen." Beim Gas habe man um den Jahreswechsel herum mehrere kleine Preiserhöhungen vorgenommen. "Nach heutiger Marktlage sollte uns das auf jeden Fall bis weit in den Sommer 2022 reichen."

> Entega: Bei den Darmstädtern sind allein im Dezember und Januar rund 20.000 Kunden durch die Insolvenz anderer Versorger in der Ersatzversorgung gelandet. "Für unsere Kunden soll dies so wenige Auswirkungen wie möglich haben", so ein Sprecher. Schon vor Jahren habe man damit begonnen, Tarife mit ein- oder zweijährigen Preisgarantien anzubieten, über 90 Prozent der Kunden seien heute in einem solchen Tarif. "Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass bei Auslauf der Garantie die Preise individuell erhöht werden – dies bewegt sich aber im Rahmen von rund fünf Prozent Mehrkosten.".

> Stadtwerke Weinheim: "Die Entwicklung ist dramatisch", bringt es ein Sprecher auf den Punkt. Die Preise für Strom an der Börse hätten sich innerhalb des letzten Jahres vervierfacht, die der Gaseinkaufspreisepreise verfünffacht. Bei den Bestandskunden seien aber keine weiteren Preiserhöhungen geplant. Nur die Ersatzversorgungspreise werde man ab April "nachjustieren" müssen. "Hier besteht aufgrund der hohen Anzahl an neu hinzugekommenen Ersatzversorgungsverträgen Handlungsbedarf, da wir diese ungedeckten Energiemengen zu den derzeit hohen Preisen nachkaufen müssen", so der Sprecher. Die Stadtwerke Weinheim hätten bislang 738 Verträge in die Ersatzversorgung übernehmen müssen.

> Stadtwerke Eberbach: Die Beschaffungskosten für Strom und Gas hätten sich im vergangenen Jahr teilweise vervierfacht, heißt es aus Eberbach. "Wie die meisten Energieversorger mussten wir unsere Preise für dieses Jahr erhöhen." Separate Grundversorgungspreise für Neukunden in der Grundversorgung habe man hingegen im Interesse einer Kundenbindung nicht eingeführt, so eine Sprecherin und sieht auch etwas Positives in der aktuellen Situation. "Wir sehen in der Krise auch Chancen für den Gewinn weiterer Kunden, weshalb die Preiserhöhungen nur einen Bruchteil der aktuellen Entwicklung an den Großhandelsmärkten abbilden. Wir haben hier bewusst Risikokapital als mittelfristige Chance eingesetzt." Das bedeute aber, dass insbesondere in den Jahren 2022 und 2023 die Gewinne der Stadtwerke Eberbach GmbH zurückgehen werden.

> Stadtwerke Neckargemünd: Die Großhandelspreise für Gas seien innerhalb des Jahres 2021 um rund 450 Prozent gestiegen, so der Versorger, der ausschließlich Gas liefert. Zum Glück habe man sich benötigte Mengen noch unter günstigeren Bedingungen gesichert. Die Preiserhöhung für die Kunden sei mit knapp 20 Prozent "zwar immer noch außergewöhnlich, sie liegt jedoch sehr deutlich unter derjenigen an den Gasmärkten", so ein Sprecher. Ab 2024 könnten die Preise wieder sinken. Ein so niedriges Preisniveau wie im Jahr 2020 werde es vermutlich aber nicht mehr geben.