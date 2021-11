Von Matthias Kros

Heidelberg. In den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft zeichnet sich ein grundsätzlicher Rückhalt für die am Mittwoch vorgestellten Pläne der Ampelkoalition ab – auch bei den drei Dax-Konzernen der Region. Die Manager loben die Ziele, die sich die neue Bundesregierung etwa beim Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt hat, fordern aber auch Taten, etwa bei der Digitalisierung. Sie versprechen sich einen Ruck, der durch das Land gehen könnte, und sehen eine Chance für die lang ersehnte Modernisierung Deutschlands.

> Martin Brudermüller, BASF: "Ich bin sehr beeindruckt, wie schnell die Koalitionäre zu einer Einigung gekommen sind", sagt der Chef des Chemiekonzerns in Ludwigshafen. Bemerkenswert seien Geschwindigkeit und Geschlossenheit, mit der die drei Parteien eine Vereinbarung erzielt haben – insbesondere angesichts des breiten politischen Spektrums, das sie abdeckten. "Das ist ein ermutigendes Zeichen für die neue Legislaturperiode".

Der Koalitionsvertrag sei eine gute Grundlage für die neue Regierung, um Deutschland zukunftssicher zu machen. "Entscheidend ist jedoch, dass die Regierungsparteien ihre Geschwindigkeit und Geschlossenheit beibehalten und die vielen erforderlichen Vorhaben so umsetzen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie erhalten und gestärkt wird". Dies gelte insbesondere für den Energie- und Klimabereich. "Hier sehe ich viele geeignete Maßnahmen, die zum Erreichen der Klimaziele beitragen können, wenn sie zielgerichtet, konsistent und technologieoffen umgesetzt werden". Dazu gehören zum Beispiel die Entlastung des Strompreises von der EEG-Umlage ab 2023 und die Maßnahmen für einen schnelleren und stärkeren Ausbau von Erneuerbaren Energien und Infrastruktur. "Entscheidend wird sein, dass hierbei auch die Bedürfnisse von energieintensiven Standorten wie Ludwigshafen berücksichtigt werden, an denen eine lokale Versorgung mit Erneuerbaren Energien nicht annähernd im erforderlichen Umfang möglich ist".

> Dominik von Achten, HeidelbergCement: "Ich begrüße den am Mittwoch veröffentlichten Koalitionsvertrag als einen wichtigen Schritt hin zu einer klimaneutralen Industrie in Deutschland", sagt der Vorstandschef von HeidelbergCement. "Wir müssen den Umbau schneller als bisher vorantreiben und signifikant in neue Technologien investieren". Deshalb begrüße man die Zusage der Koalition, die Dauer von Genehmigungs- und Planungsverfahren für wichtige Infrastrukturprojekte zu halbieren. "In wenigen Leuchtturmprojekten sollten wir beweisen, dass es noch schneller geht". Die Einführung von Klimaschutzverträgen (CCfD) sollte die Finanzierung dieser Transformation unterstützen.

"Für unsere Branche ist CCUS, also die Abscheidung und Nutzung oder Speicherung von prozessbedingt unvermeidbarem CO2, der Schlüssel für die vollständige Dekarbonisierung". Allein mit den von HeidelbergCement bereits gestarteten CCUS-Projekten würden bis zum Jahr 2030 bis zu 10 Millionen Tonnen CO2 eingespart. "In Deutschland haben wir hier noch deutliches Potenzial. Eine dazugehörige CO2-Transportinfrastruktur ist hierbei unerlässlich".

Zudem müsste die Nachfrage für klimafreundliche Produkte angekurbelt werden. Die Erstellung einer "Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie" sowie einheitliche Standards in Europa seien daher gute Ansätze. "Wenn es darum geht, sichere Absatzmärkte für klimafreundliche Produkte zu schaffen, kann der Staat – wie im Koalitionsvertrag vorgeschlagen – mit Hilfe von Mindestquoten in der öffentlichen Beschaffung eine Vorreiterrolle einnehmen.

Wir haben uns auf ambitionierte Klimaziele geeinigt, jetzt muss die Umsetzung an Fahrt aufnehmen. Am Ende werden wir alle an den Erfolgen der Transformation hin zur Klimaneutralität gemessen."

> Christian Klein, SAP: Die Corona-Pandemie habe die Defizite in vielen Bereichen schonungslos offengelegt und gezeigt, dass eine einheitliche Herangehensweise fehle, bemängelt der Vorstandschef des Walldorfer Softwarekonzerns. Damit Deutschland langfristig wirtschaftlich erfolgreich bleibe, sei eine zügige und flächendeckende Digitalisierung entscheidend.

"Von der neuen Regierung erwarten wir, dass sie über Deutschland hinausdenkt", sagt Klein und nennt vier Themen, die dringend adressiert werden müssten: "Zum einen müssen wir Cloud- und Edge-Computing in Europa fördern und eine strategische Richtung vorgeben", so Klein. Außerdem brauche man einen sicheren Datenaustausch zwischen Marktteilnehmern, und es gelte, europäische Geschäftsnetzwerke für strategische Lieferketten zu schaffen. Drittens müsse sich der EU Green Deal in neuen Geschäftsmodellen widerspiegeln, die sowohl nachhaltig als auch profitabel seien. Und schließlich "müssen wir digitale Arbeitsmodelle und Jobprofile fördern und mit den europäischen Regierungen zusammenarbeiten, um Bildung, Infrastruktur und Arbeitsrecht grundlegend zu reformieren."