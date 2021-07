Von Barbara Klauß

Walldorf. "Wir hatten ein weiteres fantastisches Quartal", erklärte SAP-Chef Christian Klein, als er am Mittwoch die Zahlen des Konzerns fürs zweite Quartal 2021 vorstellte. "Unsere Strategie funktioniert." Nach einem unerwartet robusten Ergebnis hebt Europas größter Softwarehersteller seine Prognose fürs Gesamtjahr erneut leicht an. So zog in den Monaten April bis Juni das Geschäft mit Software, die nicht verkauft, sondern über das Internet zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird (Cloud), wieder kräftig an. Zudem ging es mit den herkömmlichen Softwarelizenzen nicht so stark bergab, wie von Experten erwartet worden war.

"Unser Cloudportfolio stößt auf große Resonanz", erklärte der Vorstandsvorsitzende Klein. Kunden entschieden sich für die SAP, um ihr Unternehmen neu auszurichten. "Dies ist das dritte Quartal in Folge, in dem wir mit ausgezeichneten Ergebnissen überzeugen", fügte er hinzu. Zudem verwies er auf ein starkes Wachstum bei neuen Verträgen des Cloud-Angebots "Rise with SAP" vor allem in den USA. Viele Kunden hatten zunächst beim Umstieg auf die Cloud-Angebote der SAP gezögert – oftmals aus Sorge um die Sicherheit der Daten im Internet. Deswegen hatte der Konzernchef Anfang des Jahres das Rundum-Angebot "Rise with SAP" eingeführt, das es den Unternehmen einfacher machen soll zu wechseln.

In allen Regionen habe SAP starke Ergebnisse im Cloud-Geschäft verzeichnete, teilte der Konzern nun mit. Besonders hervorgetan hätten sich jedoch Saudi-Arabien und Deutschland.

Anteil am Ergebnis hatten zudem erneut die Beteiligungen von SAP an Start-ups über das Risikokapitalvehikel Sapphire Ventures, das nach Angaben von Finanzchef Luka Mucic allein im zweiten Quartal 900 Millionen Euro zum Finanzergebnis beitrug.

An der Börse kamen die Zahlen dennoch nicht gut an. Zeitweise rutschten die Papiere um 5,2 Prozent auf 115,18 Euro ab – und waren damit so billig wie seit sechs Wochen nicht mehr.

Insgesamt sei der Softwarekonzern – vor allem mit Blick auf Umsatz und Betriebsergebnis – etwas hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb etwa Analyst Wolfgang Donie von der NordLB in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Cloud-Geschäft seien die Walldorfer zwar auf einem guten Weg, bis zum Umsatzziel von 22 Milliarden Euro im Jahr 2025 brauche es aber noch eine deutliche Beschleunigung

Für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern geht das SAP-Management in diesem Jahr nun von einem währungsbereinigten Rückgang um bis zu vier Prozent aus. Im besten Fall dürfte es stagnieren. Bisher rechneten die Walldorfer mit einem Rückgang von einem bis sechs Prozent. Auch bei den Erlösen aus der Cloud und mit den Produkten insgesamt ist SAP nun etwas zuversichtlicher, wie es am Mittwoch vom Dax-Konzern hieß.