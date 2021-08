Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (1. April 2021 bis 31. März 2022) den Umsatz deutlich gesteigert und zahlreiche neue Aufträge gewonnen. Dennoch bleibt nach wie vor recht wenig Geld bei dem weltgrößten Druckmaschinenbauer hängen. Das Ergebnis (EBITDA) ging trotz des Umsatz-Sprungs sogar leicht auf 15 Millionen Euro zurück. Finanzchef Marcus Wassenberg führte das am Mittwoch auf Sondereffekte zurück: Im ersten Quartal des Vorjahres hätten die Neuordnung der betrieblichen Altersversorgung und eine umfassende Nutzung von Kurzarbeit die Kosten um insgesamt mehr als 100 Millionen Euro gedrückt. Dennoch liegt Heideldrucks EBITDA-Marge im ersten Quartal 2021/22 nur bei 3,5 Prozent und damit noch weit unter dem angestrebten Wert von 6 bis 7 Prozent.

Konzernchef Rainer Hundsdörfer zeigte sich ungeachtet dessen sehr zufrieden mit der aktuellen Lage: "Heidelberg liefert!", rief er mit Blick auf die zahlreichen verfehlten Prognosen der Vergangenheit aus. "Getrieben von der globalen konjunkturellen Erholung und spürbaren Verbesserungen der operativen Ertragskraft sind wir sehr optimistisch, auch unsere angekündigten Gesamtjahresziele zu erreichen".

Zuversichtlich macht den Manager vor allem das ordentliche Auftragspolster, das auch eine erfolgreiche Messe in China dem Druckmaschinenbauer beschert habe. "Das ist die Basis für unser Wachstum in der Zukunft", so Hundsdörfer. Die große Menge an Orders werde zu einem weiteren Rückgang der Kurzarbeit im Stammwerk Wiesloch führen, fügte Wassenberg hinzu. Noch bis zum 20. August dauern ohnehin die Betriebsferien und anschließend werde man den Einsatz der Maßnahme weiter zurückfahren. Angemeldet sei die Kurzarbeit aber noch bis Ende des Jahres.

Wassenberg freute sich auch über die auf 41 Millionen Euro gesunkene Nettofinanzverschuldung. Das sei ein historisch niedriger Wert, so der Finanzchef. "Wir sind heute finanziell solide aufgestellt", sagte er wohlwissend, dass die Schulden Heideldruck zeitweise zu erdrücken schienen.

Nicht einmal die Materialengpässe, die viele Maschinenbauer derzeit spüren, können die gute Laune Hundsdörfers verderben. Es zahle sich aus, dass Heideldruck seit jeher langfristig disponiere und enge Beziehungen zu seinen Lieferanten pflege, sagte er. "Wir haben es da sicher besser als manch anderer Maschinenbauer". Engpässe sehe er aktuell jedenfalls nicht, wenn, dann zeige sich das eher durch steigende Preise.

Die größte Freude macht den Managern aber weiterhin das Geschäft mit den Ladestationen für Elektroautos (Wallboxen). Weil die Aufträge nicht nachließen, werde man bis Jahresende schon die vierte Produktionslinie in Betrieb nehmen. "Und das ist alles erst der Anfang", sagte Hundsdörfer mit Blick auf die geplante internationale Ausweitung des Geschäfts. Derzeit sei man auf der Suche nach einem Partner, um noch schneller wachsen und weitere Services rund um die Wallboxen anbieten zu können.

An der Börse kamen die Nachrichten am Mittwoch dennoch nicht gut an. Der Kurs der Heideldruck-Aktie fiel zeitweise unter die Marke von 1,80 Euro und verlor bis Handelsschluss rund 6 Prozent an Wert. Beobachter konnten das nicht nachvollziehen. Baader-Bank-Analyst Peter Rothenaicher attestierte dem Unternehmen am Mittwoch beispielsweise "einen exzellenten Auftragseingang und solide Ergebnisse". Und Stefan Augustin, Analyst bei der Investmentbank Warburg Research, schrieb, dass sich der Auftragseingang besser entwickelt habe als erwartet. Das positive operative Ergebnis zum saisonal schwächeren Jahresauftakt sei "ein Highlight".