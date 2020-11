Von Barbara Klauß

Heidelberg. Von einem "hervorragenden Ergebnis" spricht HeidelbergCement-Chef Dominik von Achten: Der Baustoffkonzern hat am Donnerstag überraschend gute Zahlen fürs dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Auch eine Gewinnprognose wagt das Management nun – trotz der zweiten Corona-Welle – wieder: Demnach soll das Ergebnis im Gesamtjahr 2020 über dem des Vorjahres liegen. 2019 hatte der Konzern knapp 3,6 Milliarden Euro erzielt.

Die weltweite Pandemie und die dadurch bedingte Nachfrageschwäche in vielen Teilen der Welt hatte HeidelbergCement im Frühjahr und Sommer zu schaffen gemacht. Zudem drückten milliardenschwere Abschreibungen den Konzern tief in die roten Zahlen. "Das zweite Quartal war schwierig", erklärte der Konzernchef am Donnerstag bei einer Pressekonferenz – das dritte aber sei sehr ordentlich gelaufen.

Dass das Ergebnis bei fast gleich gebliebenem Umsatz nach oben geschnellt sei, führte er auch auf die "konsequente Kostendisziplin" des Unternehmens zurück: Im März hatte der Konzern das Sparprogramm "Cope" gestartet, mit dem – unter anderem durch weniger Personalaufwendungen, freiwillige Gehaltskürzungen des Managements, Beschränkungen bei Investitionen sowie geringere Steuerzahlungen – die Ausgaben um eine Milliarde Euro gesenkt werden sollen. "Da sind wir klar auf dem richtigen Weg", sagte von Achten. Mehr als 720 Millionen Euro wurden seinen Angaben zufolge in den ersten neun Monaten bereits eingespart. Zudem sei der freie Cashflow der letzten 12 Monate um fast 50 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro gestiegen; die Nettofinanzschulden gegenüber September 2019 um 1,8 Milliarden Euro gesunken.

Von einer "Achterbahnfahrt" sprach von Achten mit Blick auf die zurückliegenden Monate: von einem "extrem starken Januar und Februar", von "einem extrem schwierigen April und Mai" – und vom Aufholen in den Monaten Juni bis September. "So einen auf den Deckel zu bekommen, und sich dann so zu berappeln" – das sei eine extrem gute Leistung der rund 54.000 Mitarbeiter, auf die man stolz sein könne, so der Firmenchef.

Auch zum Sparen haben die Beschäftigten ihren Teil beigetragen. So hatte das Unternehmen unter anderem Anfang Mai einen Teil seiner rund 800 Mitarbeiter in der Hauptverwaltung in Heidelberg in Kurzarbeit geschickt. Von "harten Monaten" für die Beschäftigten sprach von Achten kürzlich in einem Interview mit dem "Handelsblatt". Im August wurde die Kurzarbeit ausgesetzt – obwohl die Betriebsvereinbarung hierzu noch bis Ende des Jahres läuft.

Im "Handelsblatt" stimmte von Achten die Belegschaft dennoch auf weitere Einschnitte ein: "Personalkosten sind für uns neben den Energiekosten der größte Kostenblock", so der Vorstandsvorsitzende. Wenn das Unternehmen an der Marge arbeiten wolle, sei klar, dass man "auf der Personalkostenseite auf den Zehenspitzen" bleiben müsse. Allerdings, fügte er am Donnerstag hinzu, werde dabei "mit Augenmaß" vorgegangen.

Mit einer zweiten "Delle" durch die derzeit wieder steigenden Corona-Infektionszahlen rechnet von Achten nicht. Zwar bleibe die Visibilität schwierig und seien ähnliche Einschnitte wie im Frühjahr letztendlich nicht auszuschließen, erklärte er – doch hätten die Regierungen weltweit gemerkt, dass auf Baustellen gearbeitet werden könne, ohne dass es zu großen Corona-Ausbrüchen komme. "Deswegen bin ich optimistisch, dass die Baustellen im Großen und Ganzen offen bleiben werden", so von Achten.

Insgesamt zeigte er sich optimistisch: Zwar werde es in Folge der Corona-Pandemie zu Verschiebungen kommen, weil etwa weniger Bürogebäude gebaut würden. "Dafür boomt der Wohnungsbau", sagte er. Mittelfristig werde die Baubranche von Infrastruktur- und Konjunkturprogrammen profitieren. Daher geht von Achte davon aus, dass nach einem "ordentlichen Oktober" auch der Rest des Jahres "ordentlich" werde. Zudem sei der Konzern flexibel und agil genug, um schnell auf alles reagieren zu können.

Analysten lobten das überraschend starke dritte Quartal des Dax-Konzerns. Das operative Ergebnis habe seine Schätzung leicht übertroffen und die am Markt noch etwas deutlicher, schrieb etwa der Commerzbank-Experte Norbert Kretlow. Die Aktie legte bis zum Abend um gut ein Prozent zu.