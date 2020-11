Von Harald Berlinghof

Als ein Mannheimer IT-Experte im Jahr 1969 die Programmier-Technische-Arbeiten GmbH (PTA) in der Collinistraße gründete, gab es noch keine SAP und Programmieranweisungen wurden noch in Lochkarten gestanzt. Der Gründer, der mit zwei Gleichgesinnten eine Idee in die Welt setzte und daraus ein Unternehmen formte, war damals ein Pionier. Die große SAP in Walldorf kam erst drei Jahre später auf die Welt und so kann sich PTA heute als eine der ältesten IT-Beratungen im deutschsprachigen Raum bezeichnen.

"Wir haben etwa 500 Firmenkunden von mittelständischen Unternehmen bis zu Großkonzernen. Gleichzeitig beschäftigen wir an elf Standorten in Deutschland und einem in der Schweiz knapp 400 Mitarbeiter, davon 130 in Mannheim", so Tim Walleyo, Geschäftsführer des Unternehmens. Die PTA als reine IT-Beratungsfirma gibt den Kundenunternehmen Hilfestellung, wenn eine Umstellung auf ein andere Unternehmenssoftware erfolgen soll. Dazu gehört die Implementierung vor Ort, aber auch die Schulung der Mitarbeiter des Kunden. Nicht selten müssen zwei Systeme parallel laufen, bis die Umstellung auf das neue System komplett vollzogen ist. Solange sind die PTA-Mitarbeiter für das Kundenunternehmen im wahrsten Sinn des Wortes Gold wert. Sie beraten die Kunden vor Ort, um begonnene Projekte aus nächster Nähe zu begleiten. Es kommt auch vor, dass die IT-Experten von PTA beratend eingreifen, wenn sich im Maschinenpark eines Kunden Abstimmungsprobleme zeigen. In Laboren zum Beispiel kann es vorkommen, dass Geräte verschiedener Hersteller nicht miteinander kommunizieren können und dafür eine passende Lösung gefunden werden muss.

"Indien und die IT-Hochburg Bangalore sind für uns kein Thema", betont Walleyo die hohe Qualifikation seiner Mitarbeiter. In Indien oder Polen sind sie zwar billiger, aber damit kauft man sich auch Kommunikationshindernisse, die in der Sprache und der Kultur liegen, ein. "Billig, billig" das ist für den Firmenchef eine "kulturelle Entgleisung" und schadet der Qualität.

Die Mitarbeiter von PTA haben oft eine Doppelqualifikation im naturwissenschaftlichen und im IT-Bereich. "Zu uns kommen sehr oft Quereinsteiger mit naturwissenschaftlichem Hintergrund. In beiden Bereichen, der Naturwissenschaft und der Informatik ist logisches Denken gefragt", betont Matthias Wossidlo, zweiter Geschäftsführer bei PTA.

Dabei achtet man bei PTA darauf, dass die Lebensqualität der eigenen Mitarbeiter gesichert wird. "Niemand bei uns muss dauerhaft außerhalb übernachten oder sich einmieten. Das erspart dem Kunden Kosten und der Mitarbeiter kann seine sozialen Kontakte und sein Familienleben pflegen", erklärt der Geschäftsführer. Die lokalen Bindungen der eigenen Beschäftigten werden so nachhaltig gesichert. Dass Nachhaltigkeit neben seiner ökologischen Bedeutung auch eine soziale Komponente haben kann, wird aus solchen Aussagen deutlich. "Wir lieben es, wenn Leute zu uns kommen und bis zur Rente bleiben", sagt Wossidlo.

Doch auch im ökologischen Bereich ist die Firma einer Nachhaltigkeit verpflichtet. Im Hof der ehemaligen denkmalgeschützten "Alten Post", wo das Unternehmen gegenwärtig residiert, werden zwei Brunnenanlagen bis in eine Tiefe von 34,5 Meter gebohrt. Das Grundwasser trifft man an diesem Standort bereits in einer Tiefe von 8,21 Meter an. Das kalte Grundwasser wird im Sommer über ein Leitungssystem durch das Gebäude zur Klimatisierung geführt und an anderer Stelle in einem Rückgabebrunnen wieder an das Grundwasser zurückgegeben.

PTA in Mannheim ist mit seinem unternehmerischen Ansatz ein seit 51 Jahren erfolgreiches Unternehmen. Und die Coronakrise hat dem Unternehmen weniger geschadet als vielen anderen Branchen, weil das Virus und die von ihm erzwungenen Hygienemaßnahmen das digitale Geschäft eher forcieren. "Kunden, die noch zu sehr in der analogen Welt verhaftet sind, können wir wertvolle digitale Lösungen an die Hand geben", umschreibt Walleyo die Situation.