Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Geschäftsführung von ProMinent in Heidelberg, einem Hersteller von Dosieranlagen und Systemen für die Wasseraufbereitung, will die Kündigung des bisherigen Betriebsratsvorsitzenden gerichtlich durchsetzen. "Ich kann bestätigen, dass am 21. April beim Arbeitsgericht Mannheim, Kammern Heidelberg, ein entsprechender Zustimmungsersetzungsantrag der Arbeitgeberseite eingegangen ist", sagte eine Sprecherin der Justizbehörde am Montag auf Anfrage. Ein Gütetermin sei für Donnerstag, den 12. Mai in Heidelberg bestimmt worden. Hier werden sich erfahrungsgemäß die Konfliktparteien unter Moderation einer Richterin oder eines Richters um einen Vergleich bemühen. Gelingt das nicht, kommt es zum Verfahren.

Zu Hintergründen äußert sich das Unternehmen nicht. Ende vergangener Woche war bekanntgeworden, dass die Geschäftsführung die Kündigung des bisherigen Betriebsratsvorsitzenden plant. Dazu hatte sie in das Arbeitnehmergremium einen "Antrag auf Zustimmung zur außerordentlichen und fristlosen, verhaltensbedingten Kündigung" eingebracht. Weil Betriebsratsmitglieder in Deutschland einen besonderen Kündigungsschutz genießen, ist die Zustimmung des gesamten Betriebsrat eine Voraussetzung. Das Gremium von ProMinent lehnte das Ansinnen des Arbeitgebers allerdings ab, dem damit nur noch die Möglichkeit bleibt, sich diese fehlende Zustimmung durch ein entsprechendes Arbeitsgerichtsurteil ersetzen zu lassen.

Gerichtliche Auseinandersetzungen hat es bei ProMinent in der Vergangenheit schon mehrfach gegeben. Nicht selten lösten sie in der Öffentlichkeit Kopfschütteln aus: Gestritten wurde zum Beispiel um eine angebliche Behinderung der Betriebsratsarbeit durch entsprechende abfällige Bemerkungen des Arbeitgebers. Und beim letzten arbeitsgerichtlichen Zusammentreffen Ende 2021 ging es um die fehlende Zustimmung des Arbeitnehmergremiums zum Umzug einer kleineren Abteilung von ProMinent innerhalb des Werksgeländes. Im Laufe der Verhandlung stellte sich dann heraus, dass der Vorgang überhaupt nicht zustimmungspflichtig gewesen wäre.

Fristlose Kündigungen von Betriebsratsmitgliedern kommen in Deutschland relativ selten vor, die angeblichen Verfehlungen der Arbeitnehmervertreter müssen schon sehr gravierend sein. Bekannteste Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sind zwei Fälle beim Softwarekonzern SAP, wo einem früheren Betriebsratsmitglied und einem früheren Betriebsratsvorsitzenden gekündigt worden war. Anders als bei ProMinent stimmte allerdings der Betriebsrat den Rauswürfen (mehrheitlich) zu, so dass die Geschäftsführung die Kündigung aussprechen konnte. Zu einem juristischen Nachspiel kam es trotzdem, da die jeweils Betroffenen selbst gegen ihre Kündigung vorgingen. Im Falle des früheren SAP-Betriebsratsvorsitzenden liegt der Fall noch beim Landesarbeitsgericht in Stuttgart, in erster Instanz war der Arbeitnehmervertreter in Heidelberg unterlegen.

Im Fall ProMinent sprechen die Beteiligten von dem "Bisherigen Betriebsratsvorsitzenden", da Anfang April der Betriebsrat neu gewählt worden war und der Vorsitzende mit seiner Liste unterlag. Als Sieger ging aus dem mit harten Bandagen geführten Wahlkampf die neu gegründete Liste "Pro Prominent" hervor, die angeblich von der Geschäftsführung unterstützt wird. Der Vorsprung war mit sechs Stimmen zwar äußerst knapp, dennoch stellt die Wahl eine Zäsur da und die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern steht vor einem Neubeginn. Auch deshalb verfolgt mancher im Unternehmen die geplante Kündigung des abgewählten Betriebsratsvorsitzenden mit einigem Unverständnis. Von einem "unnötigen Nachtreten" und "Engstirnigkeit" ist da die Rede, es gebe für die Kündigung keine "ernstzunehmende Begründung". Der Ausgang des Verfahrens ist freilich völlig offen. Eine zusätzliche Brisanz hat der Fall auch deshalb, weil der amtierende Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger einer der Geschäftsführer von ProMinent ist.