Diskussionsrunde in Zeiten von Corona: ZEW-Präsident Achim Wambach (hinten lins) im Gespräch mit Ralf Krieger (hinten rechts), auf dem Bildschirm Moderatorin Elif Senel. Foto: ZEW

Von Barbara Klauß

Mannheim. Die Corona-Pandemie hat gravierende Folgen für die deutsche Wirtschaft: Produktionsstopp, Nachfragerückgang, Kurzarbeit, Zinssenkungen, Ölpreisverfall, Unsicherheiten an den Finanzmärkten. Laut Internationalem Währungsfonds IWF steht die Welt vor einer epochalen Rezession.

Doch was tun gegen die wirtschaftlichen Folgen? Über diese Frage haben am Mittwoch Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, und der Finanzchef des Weinheimer Mischkonzerns Freudenberg, Rainer Krieger, gesprochen.

Wo stehen wir im Moment? Die Corona-Krise sei wesentlich tiefer und schwerer als die Finanzkrise von 2008/2009, meint Krieger – vor allem, weil nicht nur einzelne Bereiche, sondern fast alle betroffen seien. Auch Wambach fürchtet großen Schaden. Doch, meint er, zeigten die Maßnahmen, die die Politik ergriffen habe, Wirkung: "Wir sind auf einem guten Weg." Etwa was die Zahl der Infizierten angehe. Zudem habe die Politik Hilfspakete aufgelegt, die es so noch nie gegeben habe. Außerdem weist Wambach auf die Kurzarbeit hin – ein Instrument, das bereits in der Finanzkrise geholfen habe. "Das wird auch jetzt helfen", meint der ZEW-Präsident.

Zudem hätten auch die Unternehmen reagiert. Manche hätten ihre Produktion umgestellt – etwa auf Desinfektionsmittel statt Alkohol. Es seien neue Plattformen entstanden, auf denen beispielsweise Mitarbeiter dorthin vermittelt würden, wo sie fehlten – in den medizinischen Bereich oder die Landwirtschaft.

Wie kann die Wirtschaft nach dem Stillstand wieder hoch fahren? Das müsse vor allem kontrolliert geschehen, meint Wambach. Seiner Ansicht nach müsse man zunächst viel genauer wissen, wie viele Menschen infiziert oder wieder genesen sind. "Es müsste viel mehr getestet werden", meint er. "In einem nächsten Schritt werden wir sicher ein Konjunkturprogramm brauchen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln." Auch damit habe man nach der Finanzkrise gute Erfahrungen gemacht.

Welche Rolle spielt Europa in dieser Krise? Konjunkturpakete sind aus Wambachs Sicht eine europäische Aufgabe, keine nationale. "Es bringt natürlich nichts, wenn wir die Wirtschaft hochfahren und Frankreich macht die Grenzen dicht."

Könnten Corona-Bonds eine Lösung sein? Von der Krise besonders hart getroffene Länder wie Italien oder Spanien rufen nach europäischer Solidarität in Form von Corona-Bonds, also nach Anleihen, die die Euroländer gemeinsam auflegen. Auf diesem Weg würden die Regierungen gemeinsam Geld an den Finanzmärkten aufnehmen – sich also verschulden – und dann gemeinschaftlich für Zinsen und Rückzahlung haften. Deutschland und andere nordeuropäische Länder lehnen das bislang ab.

Aus Wambachs Sicht ist es zwar fraglich, ob solche Bonds das richtige Instrument seien, um die Haushalte der besonders betroffenen Länder zu stabilisieren. Doch fügt er hinzu: "In einer gemeinsamen Krise braucht es ein Solidaritätsprogramm. Regionen, die weniger stark betroffen sind, sollten die stärker betroffenen entlasten."

Sollten Unternehmen in Folge der Pandemie wieder stärker in ihrer Heimat produzieren? Krieger sieht in der momentanen Situation keine Globalisierungskrise. Bei Freudenberg etwa seien die Lieferketten nicht eingebrochen. "Und wir sind froh, dass wir noch Schutzmasken etwa aus China bekommen", erklärt er. Die Renationalisierung hält er für den falschen Weg. Zumal Deutschland mit seiner hohen Exportquote kein Interesse daran habe, dass alles national produziert werde. Die Krise zeige vielmehr, wie wichtig es sei, nicht von einem Produzenten abhängig zu sein, sondern im Notfall ausweichen zu können.

Könnten sich aus der Krise auch Chancen ergeben? Die Digitalisierung rücke stärker in den Fokus, so Krieger. "Viele Unternehmen sehen nun, dass man nicht jede Geschäftsreise machen muss, sondern manchmal eine Videokonferenz reicht." Auch der Strukturwandel hin zu mehr Nachhaltigkeit könnte einen Schub bekommen, meint Wambach – wenn man bei den Konjunkturprogrammen darauf achte die richtigen Weichen zu stellen, indem man etwa die E-Mobilität stärke. "Volkswirte sind manchmal gnadenlos", fügt der ZEW-Präsident hinzu: "Insolvenzen können auch helfen." Natürlich sei das bitter für denjenigen, der sein Geschäft schließen müsse oder seinen Job verliere. Aber: "Die produktiven Unternehmen werden dadurch stärker."

Was ist in der momentanen Situation wichtiger: Gesundheit oder Wirtschaft? Natürlich stehe die Gesundheit der Mitarbeiter ganz oben, meint Freudenberg-Finanzchef Krieger. Dennoch sieht er keinen Zielkonflikt. "Wenn in Diskussionen Gesundheit und Wirtschaft gegeneinander ausgespielt werden, hilft das niemandem", sagt er. "Ohne die Wirtschaft würde unser Sozialwesen nicht funktionieren. Und es wird gelingen, alles unter einen Hut zu bekommen." Wambach stimmt ihm zu: "Wenn wir Gesundheit und Wirtschaft gegeneinander ausspielen, haben wir etwas falsch gemacht."