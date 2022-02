Plankstadt. (RNZ) Eigentlich ist der promovierte Chemiker, Professor für Wirtschaftsingenieurwesen und Hobby-Historiker Udo Weis vor allem ein Experte in Sachen Risikomanagement. Die entsprechende Expertise vermittelt er den Teilnehmern seiner Seminare und Workshops über sein Beratungsunternehmen IFNEK und das von ihm geleitete Steinbeis Transfer Institut in Plankstadt.

Doch Corona veränderte auch sein Geschäftsmodell: "Viele unserer Weiterbildungen und Kurse fanden nur noch digital statt und dies öffnete uns ein Zeitfenster, das wir nutzen wollten. So beschlossen meine Frau, eine Spezialistin in Sachen Vertrieb, und ich, uns einen lange gehegten Traum zu erfüllen. Wir stiegen in den Gin-Markt ein", berichtete der Unternehmensgründer bei einer virtuellen Veranstaltung des Clubs der Kurpfälzischen Wirtschaftsjournalisten.

Seine technischen und chemischen Kenntnisse nutzte der Wissenschaftler, um unter dem Namen Kyro-Cycling ein schonendes Verfahren zu entwickeln, das den Geschmack der Aromen sehr viel besser erhält und durch die mehrfache Abkühlung auf bis zu minus 20 Grad die Reifung des Gins vorantreibt. Rund 100.000 Euro investierte das Unternehmerehepaar in die Anlage. Für die geschmacklichen Highlights sorgen zahlreiche Botanicals, wie die pflanzlichen Einsatzstoffe bei der Gin-Produktion genannt werden. "Als Hobby-Historiker mit einer besonderen Leidenschaft für das Mittelalter bin ich bei diesem Thema in den Bibliotheken der Region fündig geworden und konnte alte Rezepturen wieder entdecken", so Weis. Diese Recherchen führten auch zu dem ganz besonderen Flaschendesign von "Wahrsager", dem Flaggschiff und Einstiegsprodukt des Start-ups Kurpfalz Distillers, das eine künstlerisch bearbeitete Illustration des berühmten Wahrsagebuchs aus dem 15. Jahrhundert ziert, das in der Heidelberger Universitätsbibliothek aufbewahrt wird.

Lokalen Bezug hat auch der Gin "Achse", dessen Aroma auf Maulbeeren basiert. "Uns hat schon immer die Maulbeerenallee, die Achse vom Schwetzinger Schloss zum Königstuhl, begeistert", beschreibt Weis die Inspiration zu diesem Gin, der im April auf den Markt kommen wird. "Eine echte Innovation ist jedoch vor allem unser ,Gin Doktor’. Das Besondere an diesem Produkt: Es reicht, das Getränk mit Mineralwasser zu mischen, um einen köstlichen Gin-Tonic-Longdrink genießen zu können, da die Tonic-Komponente bereits im Brennprozess hinzugefügt wurde."

Im Januar 2021 gegründet, sind die Kurpfalz Distillers im November 2021 in den Vertrieb eingestiegen. Aktuell verkaufen sie ihre Destillate in erster Linie über ihren eigenen Online-Shop. Doch weitere Vertriebswege kommen voran: Mit der Rewe-Gruppe wurde bereits eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen und erste Stammkunden konnte das Unternehmen vor Weihnachten über einen Pop-up-Shop in der Heidelberger Fußgängerzone gewinnen. Mit der Firma Knapp aus Schwetzingen wird zudem derzeit ein Multimedia basiertes, digitales Tasting-Set entwickelt, mit dem Online-Medien, Visualisierungen und Filme in ein ganzheitliches Tasting-Erlebnis integriert werden sollen, auch als Angebot für Unternehmen, die ein besonderes Event für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter planen.