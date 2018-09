Mannheim. (kla) Der Pharmahändler Phoenix ist im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres weiter gewachsen. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Demnach stieg der Gesamtertrag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29,9 Millionen Euro auf 1,3 Milliarden Euro. Als Gründe des Wachstums nannte das Unternehmen insbesondere Umsatzzuwächse in Osteuropa und Deutschland - auch durch die Übernahme des rumänischen Pharmagroßhändlers Farmexim S.A. und der landesweiten Apothekenkette Help Net Farma S.A.

"Mit dem Eintritt in Rumänien erschließen wir einen ganz neuen Gesundheitsmarkt und bauen unsere führende Position in Europa weiter aus", erklärte Oliver Windholz, Vorstandsvorsitzender von Phoenix. Dank gezielter Übernahmen wie in Rumänien und aufgrund organischen Wachstums erwarte das Unternehmen für das gesamte Geschäftsjahr eine Wachstumsrate und Umsatzerlöse, die oberhalb der europäischen Pharmamärkte lägen. Phoenix ist eigenen Angaben zufolge einer der führenden Pharmahändler in Europa und beschäftigt mehr als 36.000 Mitarbeiter.