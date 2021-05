Von Thomas Veigel

Heidelberg. Verrückte Zeiten: 2019 und auch noch im vergangenen Herbst konnte mancher Waldbesitzer froh sein, wenn er sein Holz überhaupt verkaufen konnte. Wegen der Schäden durch Käfer und Trockenheit entstand ein massives Überangebot vor allem an Fichtenholz. Mancherorts hatten die Sägewerke nicht einmal mehr Lagerkapazitäten. Viel Holz blieb im Wald liegen. Der Preis für Stammholz fiel ins Bodenlose, Käferholz war beispielsweise im südlichen Bayerischen Wald nur noch wenige Euro pro Festmeter wert.

Die Situation hat sich komplett gedreht: Der Preis für Dachlatten hat sich innerhalb weniger Monate vervierfacht. Die Überkapazitäten sind Geschichte, die Nachfrage nach Holz ist extrem gestiegen. Das nutzt der Handel für noch extremere Preiserhöhungen. Von den Preissprüngen beim Bauholz können die Waldbesitzer allerdings nur träumen. Sie profitieren nur begrenzt von den gestiegenen Preisen.

Das bestätigt auch Frank Philipp, Abteilungsleiter Forst bei der Stiftung Pflege Schönau: "Wir sind erleichtert, dass die Preise nicht mehr ins Bodenlose fallen und sich der Holzeinschlag wieder einigermaßen rechnet". Die aktuellen Erzeugerpreise für Rundholz lägen immer noch unter dem Niveau des Jahres 2017. Konkret sieht das so aus, wie Christine Flicker, Pressesprecherin der Pflege Schönau, erläutert: "2017 lag der Preis für den Festmeter Fichte bei 95 Euro. Er sank dann 2019 bis auf 50 Euro. Weil der Preis für Käferholz noch einmal 25 Euro unter dem Preis für das so genannte Frischholz liegt, lohnte sich die Aufarbeitung eigentlich nicht. Heute liegt der Preis für Frischholz immerhin wieder bei 90 Euro."

In den Jahren 2015 bis 2020 sind in Europa insgesamt 200 Millionen Festmeter Schadholz angefallen. Diese Kapazitäten sind wegen des weltweiten Baubooms jetzt aufgebraucht. Bis zum Jahr 2020 war relativ viel Rundholz in die USA und nach China exportiert worden, weil es in Deutschland nicht verarbeitet werden konnte. Mittlerweile sind die Exporte wieder stark rückläufig. Beim Schnittholz liegt der Exportanteil bei 20 Prozent.

Geld verdient die Stiftung Schönau seit einigen Jahren mit der Forstwirtschaft nicht. Betriebswirtschaftliche Überlegungen stehen bei der mit 7600 Hektar größten körperschaftlichen Waldbesitzerin auch nicht im Vordergrund, der Wald gehört zum ideellen Portfolio der Stiftung. Die größten Waldflächen besitzt die seit dem Jahr 1560 bestehende Stiftung im südlichen Odenwald, im Kraichgau und im mittleren Schwarzwald. Sie alle gehen auf Besitzungen des Klosters Schönau zurück.

Wie Frank Philipp berichtet, wirken sich auch die massiven Investitionen in den Umbau des Waldbestandes gewinnmindernd aus. Mit dem Anbau anderer Baumarten soll der Wald vor den Folgen des Klimawandels geschützt werden. So werden die absterbenden Baumarten Fichte und Kiefer durch Douglasie, Eichen und weitere Baumarten ersetzt.

Die Fichte ist aber immer noch der Brotbaum der deutschen Forstwirtschaft. Auch bei der Stiftung Schönau steht die Fichte noch auf 50 Prozent der Fläche. 2019 wurden in den Wäldern der Stiftung 57.000 Festmeter Holz geerntet. Davon waren 30.000 Festmeter Fichte und 28.000 Festmeter Schadholz. 95 Prozent der Fichte waren also Schadholz, das für nur 25 Euro pro Festmeter verkauft werden konnte. Der Umsatz der Forstwirtschaft lag im Jahr 2019 bei 2,34 Millionen Euro, unterm Strich stand eine "rote Null".

Im Jahr 2020 wurde ähnlich viel Holz geschlagen. Von 58.000 Festmeter waren 31.000 Festmeter Fichte und nur noch 15.000 Festmeter Schadholz.

Nach den Plänen der alle zehn Jahre stattfindenden Forsteinrichtung liegt der jährliche Holzeinschlag in den Wäldern der Stiftung bei 52.000 Festmetern, das sind 70 Festmeter pro Hektar. Auf etwa zehn Prozent der Fläche finden jedes Jahr Hiebsmaßnahmen statt.