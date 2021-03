Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt nach Gesprächen per Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten am eine Erklärung ab. Merkel hat nach massiver Kritik am Pandemie-Management der Regierung eine geplante strikte Ostersperre rückgängig gemacht. Foto: dpa

Berlin/Mannheim. (dpa/RNZ) Ein "Signal der Vernunft", eine "mutige Entscheidung": Mit Erleichterung haben Wirtschaftsvertreter am Mittwoch auf die Rücknahme der geplanten Osterruhe reagiert. "Die mutige Entscheidung der Bundeskanzlerin beweist Führungsstärke," sagte etwa Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger in Berlin. Für das Management der Corona-Krise gebe es keine Blaupause. Es sei auch als Arbeitgeber schwer, Entscheidungen zu treffen und manche davon zu kassieren. "Umso mehr habe ich Respekt dafür, dass die Kanzlerin den Beschluss zurückgenommen hat", so der Unternehmer aus Heidelberg.

Bund und Länder hatten in der Nacht zu Dienstag überraschend beschlossen, das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben über Ostern stärker herunterzufahren, um die dritte Welle der Corona-Pandemie zu bremsen. Der Gründonnerstag und der Karsamstag sollten zu Ruhetagen erklärt werden. Die Entscheidung stieß vor allem in der Wirtschaft auf Unverständnis, auch weil die rechtliche Umsetzung unklar war.

Als "unvermeidlich" bezeichnete Manfred Schnabel, der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, die Entscheidung, die "Ruhetage" zu kippen. "Diese Sonderregelung hätte wirtschaftlich gravierende Schäden vor allem in den produzierenden Betrieben nach sich gezogen." Dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ihren Fehler eingestanden habe und die Verantwortung auf sich nehme, verdiene Respekt. Daneben bedürfe es jedoch "einer grundlegenden Kurskorrektur". Von einem "Signal der Vernunft" sprach der Handelsverband Deutschland (HDE). "In Zeiten von Corona muss es darum gehen, den Kundenandrang zu verteilen und nicht durch zusätzliche Schließungen für Schlangen vor den Geschäften zu sorgen", teilte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth mit.

Auch die Maschinenbauer zollten der Kanzlerin Respekt. Den Unternehmen blieben milliardenschwere Kosten durch die Ruhetage erspart, sagte Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Maschinenbauverbandes VDMA am Mittwoch. Zudem würden negative Effekte bei der Versorgung und bei Lieferketten vermieden. "Die Vernunft hat sich in einer schwierigen Situation durchgesetzt", so Brodtmann. Die Korrektur der Entscheidung sei ein gutes Signal: "Im Grundsatz funktioniert der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft auch unter dem Druck der Corona-Pandemie."