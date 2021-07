Asbach. (cao) Mit 530 Millionen Franken Jahresumsatz, 34 Tochterfirmen an 16 Standorten und 2300 Mitarbeitern gehört die Interroll-Gruppe zu den Global Playern in der Branche für interne Logistiklösungen, zählt unter anderem Aldi, Lidl, Amazon, DHL und Siemens zu seinen Kunden. Am Montag stellte die Schweizer Aktiengesellschaft ihr neues Werk im interkommunalen Gewerbegebiet "Tech-NO" auf der Asbacher Höhe bei Mosbach der RNZ vor. Mit rund 19.500 Quadratmetern Nutzfläche ist es das größte Werk von Interroll weltweit.

Bereits Mitte Juni haben die 250 Mitarbeiter auf der Asbacher Höhe mit der Produktion begonnen. 76 Angestellte kommen aus dem geschlossenen Interroll-Werk aus Kronau, 174 zogen vom Sinsheimer Standort um.

In Sinsheim werde man sich jetzt auf die Produktion der Sortiermaschinen konzentrieren, erklärte Produktionsvorstand Jens Strüwing, während am Mosbacher Standort nun überwiegend Rollenförderer für Pakete und Paletten hergestellt werden. Ab September will man im neuen Werk außerdem mit der Produktion des neuen "Smart Pellet Movers" beginnen, der in der Industrie 4.0 Anwendung finden soll. "Unsere Sinsheimer Produktionsflächen sind schlicht zu klein, um dort langfristig drei Sparten bedienen zu können. Im Tech-NO haben wir dagegen noch viel Platz für Erweiterungen", so Strüwing.

Insgesamt besitzt Interroll 16,9 Hektar im interkommunalen Gewerbegebiet bei Mosbach, wovon bisher rund 7,2 Hektar bebaut sind. In nur zwölf Monaten wurden Fertigungs- und Montagehalle sowie ein Verwaltungsgebäude errichtet, rund 45 Millionen habe man investiert. Zehn bis 15 Prozent am weltweiten Gesamtumsatz sollen zunächst auf der Asbacher Höhe generiert werden, "wobei wir hier unseren Umsatz bis 2026 verdoppeln wollen", wie Markus Wolf, Geschäftsführer des neuen Werks, betonte.