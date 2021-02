Von Barbara Klauß

Mannheim. Wirtschaftsverbände der Region drängen gemeinsam auf einen Strategiewechsel bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und fordern eine Öffnungsstrategie für alle Unternehmen, die von den derzeitigen Schließungen betroffen sind. Das teilten die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Baden-Württemberg, der Handelsverband Nordbaden sowie der Verein Hotels Mannheim2 und die Werbegemeinschaft Mannheim City am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit.

In den Branchen, die von den Schließungen betroffen sind, bezeichnete IHK-Präsident Manfred Schnabel die Lage als schlecht. Er sprach von Angst, Perspektivlosigkeit und Unsicherheit – auch wegen ständig wechselnder Verordnungen.

Gemeinsam fordern die Wirtschaftsvertreter aus der Region nun eine ausgeweitete Teststrategie, auch mit Hilfe von Schnelltests, und den "konsequenten Einsatz digitaler Möglichkeiten" zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten. "Noch gibt es keine App in Deutschland, die mehr kann als Datenschutz", sagte Schnabel. Auch dringen die Verbände auf eine "evidenzbasierte", also eine auf empirische Belege gestützte Begründung für Schließungen – statt lediglich der Orientierung an Inzidenzwerten. Vorstellen könnte sich Schnabel etwa eine Strategie des "kontrollierten Ausprobierens": in einer Stadt könnten Geschäfte öffnen, in einer anderen die Restaurants, um so herauszufinden, wie sich das jeweils auf die Infektionszahlen auswirkt.

Die pauschale Schließung ganzer Branchen hält IHK-Präsident Schnabel hingegen für falsch – und für ungerecht, wie sich etwa am Valentinstag gezeigt habe: Während Blumenläden geschlossen bleiben mussten, warben Supermarktketten für bunte Sträuße. "Das ist schwer zu vermitteln", so Schnabel. "Zudem führt das Gefühl der Ungerechtigkeit zu mangelnder Akzeptanz."

Zudem wies der IHK-Präsident auf die Schäden hin, die seiner Ansicht nach langfristig in den Branchen entstehen werden, die nun schon so lange von den Schließungen betroffen sind: "Kunden drohen abzuwandern, Lieferketten kaputt zu gehen, Mitarbeiter verlassen die Branche womöglich." Bereits jetzt zeichnet sich auf dem Ausbildungsmarkt ein Problem ab: Bis zum Ende des vergangenen Jahres wurden im Bezirk der IHK Rhein-Neckar 14 Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Jahr zuvor.

Zum Teil liegt das daran, dass es Betrieben und Bewerbern in der Pandemie schwerer fällt, miteinander in Kontakt zu kommen. Zum anderen bildeten Betriebe, die geschlossen sind und keine Perspektive haben, nicht aus, wie Schnabel betonte. "Da wird die Pandemie-Bekämpfung auf dem Rücken der jungen Leute ausgetragen." Mit Folgen auch für die Unternehmen: "Wir hatten schon vorher einen Fachkräftemangel", fügte Melanie von Görtz aus der Geschäftsstelle Heidelberg des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Baden-Württemberg hinzu. Der werde sich nun verstärken, da "wir massiv an Betrieben verlieren, die noch ausbilden können".

50 Prozent ihres Umsatzes haben die Betriebe in ihrem Bereich seit Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 verloren, sagte von Görtz. 1,2 Milliarden Euro betrage die Neuverschuldung der Betriebe in Folge der Pandemie. "Es geht uns wirtschaftlich schlecht", so von Görtz.

Doch, von den versprochenen Entschädigungsleistungen, den Novemberhilfen, sind laut Achim Ihrig, Vorsitzender des Vereins Hotels Mannheim², "bis auf geringe Abschläge noch keine nennenswerten Beträge bei den Hotelbetrieben angekommen". Er bezeichnete das als "nicht hinnehmbar". Ähnlich sieht es Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordbaden. 57 Prozent der Handelsbetriebe sähen ihr Überleben nicht gesichert, wenn nicht bald vernünftige Überbrückungshilfen kämen, erklärte er.

Die Wirtschaftsvertreter aus der Region fordern zudem, dass bisherige Lücken bei den Förderungen geschlossen und Kompensationen für entstandene Schäden gezahlt werden. Sie alle weisen darauf hin, dass Gastronomie, Hotels und Handel keine Pandemietreiber seien. "Wir haben während der Öffnungen von Frühjahr bis Herbst 2020 bewiesen, dass unsere Hygienekonzepte funktionieren", so Melanie von Görtz.

Doch, sagt Rubel vom Handelsverband, habe die Regierung bislang "keine zukunftsorientierte Strategie, die eine Lockerung der Beschränkungen und ein Leben mit Corona möglich macht".