Von Harald Berlinghof

Mannheim. Man kann im Internet noch so lange Karten zu Rate ziehen, welche die Bahnrouten der Neuen Seidenstraße Chinas oder die des Trans Eurasia Express zwischen Chongqing und Duisburg zeigen. Man wird den Namen Mannheim nur als kleinen Abzweig finden. Aber tatsächlich startete im Oktober 2019 ein Chinazug nach Chongqing.

Mit vielen Vorschusslorbeeren war die regelmäßige Güterzugverbindung vom Mannheimer Hafen aus gestartet. Wöchentlich fuhr ein Zug von Mannheim nach Chonqing in Chinas Südosten, beladen am Mannheimer Container-Terminal von der Firma Contargo, betrieben vom chinesischen Unternehmen YXO. Die Chinesen stiegen dann bald wieder aus, heute schickt die Firma DBO Bahnoperator GmbH zwei mal wöchentlich einen Zug nach Xian in Zentralchina. Die Stadt Mannheim und die Rhein-Neckar-Region hatten sich von dem Zug eine engere Anbindung an den chinesischen Wirtschaftsraum versprochen.

Der Hafen Duisburg ist neben Hamburg und Mannheim Anlaufpunkt für den Chinazug. Auch Wuhan wurde von einigen "Chinazügen", von denen es im Zusammenhang mit der neuen Seidenstraße-Initiative der Volksrepublik immer mehr gibt, angefahren. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie, die in Wuhan ihren Anfang nahm, war der Zielpunkt gut zwei Monate lang nicht anfahrbar. Inzwischen soll das wieder möglich sein, betont Marcel Stein von DBO.

Regelmäßig verkehren inzwischen 20 bis 30 Güterzüge über die Verbindung, die Teil der Neuen Seidenstraße ist, zwischen Duisburg und chinesischen Metropolen. "Wöchentlich kommen etwa 35 Güterzüge mit Produkten an, die entweder zu den Seehäfen oder in die europäischen Nachbarstaaten weitertransportiert werden", heißt es auf der Homepage des Duisburger Hafens. "Seitens der Duisburger Hafen AG wird die internationale Entwicklung des Coronavirus sehr genau beobachtet", hieß es am Freitag in einer Stellungnahme der Hafengesellschaft. Sie betonte darin, dass "ausschließlich Gütertransporte abgewickelt und keine Personenbeförderungen durchgeführt" würden. Außerdem werden die Lokführer und die Lokomotiven auf der Strecke mehrfach gewechselt. Eine erhöhte Gefährdung sei somit nicht ersichtlich.

Aber Endstation Duisburg, weil dort der Güterzug endet, der in Chongqing oder Wuhan startet und nach 11.200 Kilometern in Europa ankommt? Nein, denn der Binnenhafen Duisburg dient für die ankommenden Chinaprodukte zum größten Teil lediglich als Umschlagplatz. Weiter geht die Fahrt dann auf dem Binnenschiff bis Rotterdam. Und von dort aus weiter in Richtung Großbritannien oder Amerika. Die Neue Seidenstraße der Chinesen hat nicht das Ruhrgebiet im Visier, auch nicht den Rhein-Neckar-Raum mit seinem Mannheimer Binnenhafen. Die Binnenhäfen von Duisburg und Mannheim (Nummer 1 und Nummer 4 in Deutschland) sind/waren primär als Zwischenstationen gedacht, von wo aus sich der Weltmarkt schneller erreichen lässt als auf dem bisherigen Seeweg.

Aber auch der Seeweg in Richtung Zentraleuropa wird ausgebaut. Die Chinesen investieren in den Mittelmeerhäfen Genua und Triest gigantische Summen, um die Hafenanlagen für künftigen Schiffsverkehr aus dem Reich der Mitte zu ertüchtigen. Man spart rund fünf Tage auf See, wenn man nicht bis Rotterdam mit dem Schiff fährt, sondern in den norditalienischen Mittelmeerhäfen die Güter auf den Zug verlädt. Und natürlich spart man damit Reedereikosten, Treibstoff- und Personalkosten. Und für die Umwelt fällt auch noch etwas ab, denn die Waren werden auf Güterzüge verladen und in Richtung Norden geschickt. Die Bahn fährt aber wesentlich CO2-ärmer über die Alpen als die Schiffe mit ihren extrem schmutzigen Schwerölantrieben rund um die iberische Halbinsel.

Doch die Bahntrasse für Güterverkehr zwischen Genua und Rotterdam ist bereits jetzt eine der am dichtesten befahrenen Güterverkehrsstrecken Europas. Und sie verläuft mitten durch das Nadelöhr Rhein-Neckar-Raum und das Rheintal. Die Anwohner in Nordbaden – von Rastatt über Schwetzingen, Hockenheim bis Mannheim und weiter nach Norden an der Bergstraße – leiden bereits heute unter den enormen Lärmbelastungen durch die Züge. Wenn der Chinaverkehr, der in Genua ankommt, zusätzlich durch Norditalien, die Schweiz, die Oberrheinebene und das Rheintal abgewickelt werden soll, droht den Anwohnern noch wesentlich mehr Bahnverkehr. Schon heute schießen die Bürgerinitiativen gegen Bahnlärm wie Pilze aus dem Boden.