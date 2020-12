Miso-Suppe

Zutaten für 5 Portionen:

5 EL Miso Paste

1 Zwiebel

1 l Wasser

100 g Tofu

250 g Udon-Nudeln

2 Frühlingszwiebeln

1 kleine Chili

1 EL Wakame Algen (frisch oder getrocknet)

3 kleine Shiitake Pilze (frisch oder getrocknet)

Koriander

Öl

Zunächst den Tofu würfeln, Pilze in Streifen schneiden, Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden, Zwiebel und Chili sehr fein würfeln. Etwas Öl erhitzen, Zwiebeln andünsten, dann die Pilze dazugeben und anbraten. Mit einem Liter kochendem Wasser auffüllen. Frühlingszwiebeln, Chili, Tofu-Würfel und Algen dazugeben. Suppe aufkochen lassen, dann die Udon-Nudeln dazugeben. Etwas Brühe abschöpfen und in einer kleinen Schüssel Miso-Paste darin auflösen. Dann das Ganze zur Suppe geben. Mit Koriander garniert servieren.

[-] Weniger anzeigen