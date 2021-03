Von Barbara Klauß

Berlin/Heidelberg. Die einen lieben sie als Ort des ständigen Austauschs, die anderen hassen sie als Quelle der permanenten Ablenkung: Großraumbüros. In den vergangenen Jahren galten sie zunehmend als Ausdruck von Modernität und Innovation. Wer sich gerne in sein stilles Kämmerlein zurückzog, um dort allein und in Ruhe vor sich hin zu arbeiten, geriet schnell unter Verdacht, nicht teamfähig und rückwärtsgewandt zu sein. Doch könnte sich auch jetzt wieder ändern – in Folge der Corona-Pandemie?

In unzähligen Unternehmen wurden in den vergangenen Jahren Wände raus gerissen und Tische zusammen geschoben. Mancherorts gab man sogar den Anspruch auf einen eigenen Schreibtisch auf. Dort packen die Mitarbeiter nun abends ihre Teetassen und Familienbilder in einen Rollcontainer und schieben ihn Morgen für Morgen an einen neuen Arbeitsplatz. Alles ist offen, flexibel, kommunikativ.

Wie etwa in der neuen Hauptverwaltung des Baustoffkonzerns HeidelbergCement im Stadtteil Neuenheim. Dort gibt es neben klassischen Einzel- und Zweierbüros viele Open-Space-Arbeitsplätze, Teeküchen und Sitzgruppen, wo die Mitarbeiter zwanglos miteinander ins Gespräch kommen können. Bei der Frage, wie die Arbeitsplätze gestaltet sein sollten, durften die Mitarbeiter einer Unternehmenssprecherin zufolge mitdiskutieren.

Sogar in der Chefetage hat der Baustoffkonzern die Wände einrissen: Die Vorstände sitzen dort alle zusammen in einem Großraumbüro, wie Konzernchef Dominik von Achten im November im RNZ-Interview erzählte. "Man kriegt mehr mit, kann besser mitdenken und schneller reagieren", sagte er.

Das ist die Idee dahinter: Menschen, auch aus unterschiedlichen Abteilungen, die dicht beieinander sitzen, tauschen sich mehr aus, lernen neue Sichtweisen kennen und entwickeln auch mal ungewöhnlichere Ideen. Mit jedem Meter Abstand sinke die Wahrscheinlichkeit für Gespräche, zitierte die Süddeutsche Zeitung im Jahr 2010 aus einer Studie des US-Wissenschaftlers Thomas Allen.

Allerdings steigt bei vielen Menschen in einem Raum auch der Lärm- und damit – zumindest für manche – der Stresspegel. Zudem: Ob das tatsächlich zu mehr Kommunikation führt, wird durchaus kontrovers diskutiert. So veröffentlichten die Harvard-Wissenschaftler Ethan Bernstein und Stephen Turban 2018 ein Paper, das zeigte, dass die direkte Kommunikation unter Kollegen in Großraumbüros rapide abnimmt. Entgegen der landläufigen Meinung sei die Interaktion von Angesicht zu Angesicht bei einem Feldversuch um rund 70 Prozent zurückgegangen. Der Anteil an elektronischer Kommunikation hingegen deutlich gestiegen. Die Schlussfolgerung der Autoren: Eine offene Büro-Architektur fördere keineswegs den gegenseitig befruchtenden direkten Austausch im persönlichen Gespräch, sondern sorge dafür, dass sich Mitarbeiter von ihren Kollegen eher zurückziehen und stattdessen über E-Mail oder Messanger kommunizieren.

Und gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, sehnen sich offenbar viele Menschen nach seinem eigenen Raum. So möchte einer aktuellen Umfrage des Verbandes Bitkom zufolge ein Großteil der Beschäftigten (38 Prozent) künftig wieder einen festen Arbeitsplatz beim Arbeitgeber haben – allerdings am liebsten in einem Einzelbüro. Jeder vierte Berufstätige (27 Prozent) wünscht sich einen festen Arbeitsplatz in einem Mehrpersonenbüro mit zwei bis vier Mitarbeitern. In ein Großraumbüro mit fünf oder mehr Kollegen will dagegen kaum noch jemand (1 Prozent). Jeder Sechste (17 Prozent) möchte am Shared Desk arbeiten und seinen Arbeitsplatz frei wählen.

Was das nun mit der Pandemie zu tun hat, lässt sich nur mutmaßen. Sorgen sich die Menschen nach den Monaten des Abstandhaltens vor großer Nähe? Erscheint ihnen ein Großraumbüro – gar mit täglich wechselnden Schreibtischen – unhygienisch? Mancher mag im vergangenen Jahr im Homeoffice gelernt haben, wie wohltuend die Ruhe eines Arbeitszimmers sein kann, das man ganz für sich allein hat. Wie konzentriert und effizient man plötzlich arbeiten kann. Andere sehnen sich – nach Monaten des Homeoffice mit gleichzeitiger Kinderbetreuung – womöglichschlicht nach einem Raum, dessen Tür sie fest hinter sich schließen können.

Ganz im Homeoffice bleiben wollen die meisten Beschäftigten übrigens nicht. Nur jeder Achte würde ganz auf den Büroarbeitsplatz verzichten. "Die Corona-Krise hat unsere Arbeitswelt komplett auf digital gedreht und einen Kulturwandel ausgelöst, wie es zuvor kaum vorstellbar war", sagt Bitkom Präsident Achim Berg. Doch offensichtlich seien viele des Homeoffice überdrüssig und möchten zurück in die Büros. Am liebsten allein.