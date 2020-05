Mannheim. (RNZ) Die Mannheimer MVV hat ein "starkes Halbjahresergebnis" vorgelegt, wie das Energieunternehmen am Mittwoch mitteilte. Demnach das operative Ergebnis (Adjusted EBIT) im Vorjahresvergleich um 20 Prozent auf 193 Millionen Euro, der Umsatz erhöhte sich im gleichen Zeitraum um ein Prozent auf etwas mehr als 2 Milliarden Euro.

Die MVV begründeten das unter anderem mit der Realisierung von Projekten, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren angestoßen habe, etwa die Inbetriebnahme des neuen Kieler Gasheizkraftwerks, das in diesem Geschäftsjahr erste positive Ergebnisbeiträge liefere, und die Anbindung der Abfallverwertungsanlage in Mannheim an ihr regionales Fernwärmenetz.

Im weiteren Jahresverlauf erwartet MVV-Chef Georg Müller jedoch neue Herausforderungen: Die Corona-Pandemie werde "auch in der Energiewirtschaft ihre Spuren hinterlassen und sich auch auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der MVV auswirken."