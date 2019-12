Mannheim. (RNZ) Das Energieunternehmen MVV hat bei Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Geschäftsjahr einen leichten Rückgang verzeichnet. Das teilten die Mannheimer am vergangenen Dienstag mit. Demnach sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf rund 3,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis ging um 1 Prozent auf 225 Millionen Euro zurück.

Als Gründe nannte MVV-Chef Georg Müller den mehrmonatigen Ausfall eines Biomassekraftwerks in England und eine Änderung in der Rechnungslegung. Außerdem hätten positive Einmal-Effekte aus dem Vorjahr natürlich nicht wiederholt werden können. So war aus Müllers Sicht "unter dem Strich 2019 für MVV ein gutes Jahr".

Eine weiterhin steigende Bedeutung misst die MVV den erneuerbaren Energien bei. In diesem Bereich hat die Gruppe ihr Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr laut Mitteilung bei nahezu konstantem Umsatz um 21 Prozent auf 109 Millionen Euro gesteigert. Demnach haben die Tochtergesellschaft Juwi sowie der zweite MVV-Projektentwickler Windwärts ihre Projekt-Pipeline erfolgreich erweitert. "Insgesamt konnten wir 2019 Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer Leistung von 460 MW ans Netz bringen", sagte Müller.

Auch das Umweltgeschäft mit der thermischen Verwertung von Abfällen und Biomassen zeige sich weiterhin als Wachstumsmotor. So gehe die MVV auch im laufenden Jahr von einem weiteren Ergebnisanstieg bei den "Neuen Energien" aus.

Für 2020 erwartet die MVV im Vorjahresvergleich insgesamt sowohl beim operativen Ergebnis als auch beim Umsatz einen leichten Anstieg. Bei der Dividende für 2019 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der am 13. März 2020 in Mannheim stattfindenden Hauptversammlung eine unveränderte Dividende in Höhe von 90 Cent je Aktie vor. Das entspricht erneut einer hohen Ausschüttungsquote von 61 Prozent.