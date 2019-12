Von Gaby Booth

Mannheim. Eine Kochschürze als Geschäftsidee? Für Gabriel Trauth und Marcel Hofmann war das alles andere als eine Schnapsidee. Aber wie kommen zwei junge Männer auf den Gedanken, sich mit dem banalen Thema Kittelschürze zu befassen und zu glauben, man könne damit Geld verdienen?

Jacken, in denen man bequem kochen kann,...

Es begann in der "Zweiten Liebe”, einer Bar im Mannheimer Jungbusch, wo die beiden während des Studiums jobbten und sich anfreundeten. Hinter dem Tresen war es selbstverständlich, eine Schürze zu tragen. Nur, schön waren die Dinger nicht. Das muss bei aller Funktionalität auch ästhetischer gehen, dachten sich die zwei jungen Mannheimer, das war im Jahr 2015. Heute ist die Trauth-Arbeitskleidung Aushängeschild und Markenzeichen für Sterneköche, Baristi, generell für gehobene Gastronomie, Hotellerie und Catering. Und sie wird zunehmend nachgefragt.

Wie es dazu kam? Wenn Gabriel Trauth seinem Vater, Winzer in Billigheim-Ingenheim in Landau in der Pfalz zur Hand ging, stellte er immer wieder fest, wie wichtig dabei praktische Kleidung ist. Er wollte sich aber nicht nur mit der Funktionalität begnügen, die Klamotten sollten auch schön sein. Schon früh entstand bei dem 29-Jährigen die Idee, vorzeigbare Arbeitskleidung für die gehobene Gastronomie zu kreieren. Schließlich hatte ihm seine Mutter, eine philippinische Näherin, ein Gespür für hochwertige Stoffe mitgegeben. Ansprechend und praktisch sollten Arbeitskittel und Schürzen sein, so der Winzersohn.

... bietet Trauth ebenso wie Schürzen.

Der Trend in der Gastronomie hin zu Open Kitchen sollte ihm Recht geben. In Marcel Hofmann fand Trauth sofort einen Mitstreiter. "Wir machen das gemeinsam,” stand für die beiden fest. Und sie fanden Unterstützer. In erster Linie in der Textilerei, dem Existenzgründerzentrum im Quadrat C4 in der Mannheimer Innenstadt. Hier gab es die nötige Infrastruktur: Nähmaschinen und Werkstätten. Zudem arbeiteten hier Kollegen, die mit Rat und Tat zur Seite standen. Nico Hoffmeister, Community Manager der Textilerei und überdies für das Kreativwirtschaftszentrum C-Hub zuständig, half den Jungunternehmern hier und da Türen zu öffnen. Eine Ausstellung im Mannheimer Kreativzentrum C-Hub brachte schließlich den Durchbruch, die ersten Kunden wurden in Mannheim und Heidelberg gefunden. Das war im Jahr 2016. Modell "Trauth22" hieß das erste Meisterstück.

Am Anfang half etwas Eigenkapital, die Stadt Mannheim steuerte Mittel aus dem Kreatech-Topf bei, das Land Baden-Württemberg gab einen Innovationszuschuss. Das war nötig, um herauszufinden, ob der Markt für gehobene Gastro-Bekleidung reif war. Er war es. Inzwischen gibt es Bistroschürzen, Latzschürzen, Kochjacken – funktional und trotzdem chic. Wie beispielsweise das jüngste Produkt, die Heidelberg-Bistroschürze.

Hintergrund Praktische Kleidung für die Arbeit Modedesigner und Betriebswirt: Gabriel Trauth (29) studierte an der Mannheimer Modedesignschule Manuel Fritz und gründete noch während der Studienzeit zusammen mit seinem Freund Marcel Hofmann das Unternehmen tcig GmbH. Marcel Hofmann (26) studierte an der Dualen Hochschule [+] Lesen Sie mehr Praktische Kleidung für die Arbeit Modedesigner und Betriebswirt: Gabriel Trauth (29) studierte an der Mannheimer Modedesignschule Manuel Fritz und gründete noch während der Studienzeit zusammen mit seinem Freund Marcel Hofmann das Unternehmen tcig GmbH. Marcel Hofmann (26) studierte an der Dualen Hochschule Betriebswirtschaftslehre und absolvierte gerade seinen Master an der Universität Barcelona im Fach Management. Während der Modedesigner Gabriel Trauth die Firma in Sachen Produktentwicklung und Kommunikation vorantreibt, hat Marcel Hofmann Finanzen und Marketing übernommen. Gründer: Firmensitz ist das Mannheimer Gründerzentrum Textilerei. Inzwischen gehören zu dem Trauth-Team neben den beiden Firmengründern vier festangestellte Mitarbeiter sowie ein Team von Praktikanten und Externen. Auszeichnungen: Das Bundesministerium für Wirtschaft hat dem Mannheimer Start-up den Titel Kultur- und Kreativpiloten verliehen. Seit dem vergangenen Jahr darf Trauth zudem die den Titel "Lifestyle-Startup des Jahres 2018" führen. Das Unternehmen wurde für seine Produkte als "Alternative zu klassischer Arbeitsbekleidung"mit dem Gastro Vision Förderpreis für Gründer und junge Unternehmer ausgezeichnet. Die Produkte: Bei der Arbeit soll nichts stören – das ist in der Entwicklung der Teile wichtig. Daher kommt die Schürze Trauth22 beispielsweise ohne unangenehmes Binden in der Taille aus und belastet den Nacken nicht unnötig mit Ledergurten.

Gefertigt werden die Artikel in Deutschland, in der Türkei und in der Slowakei. Modische, zeitlose Farben, pflegeleichte Stoffe, bis zu 90 Grad waschbar, sind typisch für die hochwertige Gastro-Kleidung. Auf Wunsch können Monogramme eingestickt werden. Das kommt gerade bei der jungen Generation der Gastronomen an.

Seit 2015, seit die "Trauth22" als erstes Produkt entworfen wurde, ist viel passiert. Die Prototypen der neuen Kollektionen entstehen aber immer noch in der Textilerei mitten in der Mannheimer Innenstadt, wo auch die Planung abgewickelt wird. Vertrieb und Onlinehandel passieren in der Niederlassung in Berlin. Von hier aus werden Bestellungen aus den USA, Kanada oder Australien erledigt.

"Wir bleiben mit dem Unternehmenssitz aber in Mannheim", betont Hofmann. Inzwischen werden Trauth-Fabrikate in zahlreichen Hotels und Restaurants in der Region und ganz Deutschland getragen. "Das nächste große Ziel ist, den Markt für Premiumarbeitsbekleidung in Europa anzupeilen", so Marcel Hoffmann.

Wichtig war es den beiden Jungunternehmern von Anfang an, ihre Kunden und deren Wünsche in die Entwicklung der Produkte einzubinden. Denn sie sind es schließlich, die viele Stunden darin arbeiten müssen – und trotzdem chic aussehen wollen.