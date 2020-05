Wiesloch. (RNZ) MLP hält hält seine Hauptversammlung am 25. Juni aufgrund der Corona-Pandemie vollständig online ab. Das hat der Finanzdienstleister mit Sitz in Wiesloch am Mittwoch bekannt gegeben. Die Aktionäre des Unternehmens können die Hauptversammlung laut Website live und in voller Länge im Internet verfolgen. Aktionäre, die zur Hauptversammlung angemeldet sind, können ihre Fragen demnach bis spätestens Dienstag, 23. Juni, um 24 Uhr ebenfalls online einreichen.

Laut Tagesordnung der Hauptversammlung wird für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 21 Cent je Aktie vorgeschlagen, im Vorjahr hatte die Dividende 20 Cent betragen.