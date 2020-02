Heidelberg. (dpa-lsw) Heidelberger Druckmaschinen hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres seinen Verlust im Vergleich zum Vorjahr ausgeweitet. So liegt der Verlust für den Zeitraum von April bis Dezember 2019 bei minus zehn Millionen Euro, im Vergleich zu minus zwei Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie der SDax-Konzern am Dienstag in Heidelberg mitteilte.

Der Umsatz liegt nach neun Monaten bei 1,69 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) beträgt 47 Millionen Euro. Für das volle Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit einem Umsatz etwas unter dem Niveau des Vorjahres von rund 2,49 Milliarden Euro, mit einer Ebitda-Marge von 5,5 bis 6 Prozent, einen Spartenverkauf herausgerechnet. Die Ebitda-Marge bezeichnet das Verhältnis von Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zum Umsatz. Unterm Strich rechnet Heideldruck auch für das Gesamtjahr mit einem Minus.