Von Matthias Kros

Edingen-Neckarhausen. Tilman Krauch (59), Mitglied des Vorstands Freudenberg SE, ist wie erwartet neuer Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN e.V.). Er sei satzungsgemäß aus der Mitte des Vorstands gewählt worden, teilte das Gremium im Anschluss an die Mitgliederversammlung mit, die am Mittwoch wegen der Corona-Pandemie erstmals virtuell stattfand.

Krauch war schon im Vorfeld als Favorit auf das Ehrenamt gehandelt worden, das er von Michael Heinz (57), Arbeitsdirektor und Standortleiter der BASF SE in Ludwigshafen, übernimmt. Heinz, der seit März 2018 an der Spitze des gemeinnützigen Vereins zur Förderung der Metropolregion Rhein-Neckar stand, gab den Posten vorzeitig ab. Grund sind die veränderten Ressort-Zuständigkeiten im BASF-Vorstand. Der Manager überträgt hier bekanntlich den Job als Arbeitsdirektor an Melanie Maas-Brunner und wechselt dafür im Sommer in die USA.

Maas-Brunner wird Heinz auch im 16-köpfigen, hochkarätig besetzten ZMRN-Vorstand ersetzen. Der Verein bildet im Zuge der gemeinschaftlichen Regionalentwicklung die Plattform für den strategischen Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung. Er gehört neben dem Verband und der GmbH zu den drei wichtigsten Gremien der Metropolregion.

Krauch wurde 1962 in Mülheim an der Ruhr geboren. Nach zahlreichen Stationen bei BASF im In- und Ausland gehört er seit 2014 dem Vorstand von Freudenberg SE als Mitglied der Unternehmensleitung an. Der Mischkonzern stellt erstmals den ZMRN-Vorsitzenden, zuvor war der Posten in der Regel zwischen den Konzernen BASF und SAP hin- und hergewechselt. "Ich bin seit vielen Jahren der Rhein-Neckar-Region beruflich wie privat eng verbunden. Deshalb übernehme ich gerne diese Verantwortung", sagte Krauch, der dem Vereinsvorstand seit Dezember 2016 als Wirtschaftsvertreter angehört. "Gemeinsam mit einem starken Team werde ich mich weiter dafür einsetzen, dass die Metropolregion auch künftig ein wirtschaftlich starker und attraktiver Standort bleibt und seine Spitzenstellung bei Technologie und Innovationen behält".

"Seit Bestehen der Metropolregion Rhein-Neckar arbeiten wir kontinuierlich im Schulterschluss mit Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung daran, regionale Lösungen für die Herausforderungen in Bereichen wie Mobilität, Bildung oder Fachkräftegewinnung anzubieten", sagte Heinz. Darauf werde es auch in den kommenden Jahren ankommen. "Wir müssen die Folgen der Pandemie meistern und nachhaltige Konzepte verwirklichen. Es gilt, die ökonomischen und ökologischen Herausforderungen gleichgewichtig als Chance für innovative Geschäftsmodelle und die Weiterentwicklung der regionalen Wirtschaft zu begreifen. Die Metropolregion Rhein-Neckar ist gut gerüstet, diese Herausforderungen zu meistern", glaubt Heinz.