Von Barbara Klauß

Wiesloch-Walldorf. Zunehmend verdrängt das digitale das traditionelle Geschäft der Heidelberger Druckmaschinen aus dem Stammwerk in Wiesloch. Dort werden zwar auch künftig noch Maschinen gebaut - jedoch weniger. Die Fertigung von Standardprodukten und Maschinenteilen soll in den kommenden Jahren zunehmend an "kostengünstigere Standorte" nach China und Portugal verlagert werden. Das kündigte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer gestern an. In Wiesloch soll ein Hightech-Standort entstehen, an dem es vor allem um Digitales und Hochleistungsmaschinen geht. Das "globale Produktionsnetzwerk" werde neu aufgestellt, so Hundsdörfer.

Im chinesischen Shanghai hat der Konzern bereits ein Werk mit 500 Mitarbeitern, die schon heute etwa ein Drittel der Druckwerke weltweit herstellten, wie der Vorstandschef erklärte. Neu hinzukommen soll ein Produktionsstandort von MBO mit rund 250 Mitarbeitern im portugiesischen Perafita. Im Oktober erst hatte Heidelberger Druckmaschinen angekündigt, den Hersteller von Falzmaschinen für digital gedruckte Produkte übernehmen zu wollen. Noch müssen die Behörden dem Kauf zustimmen.

Was all das auf lange Sicht für die Arbeitsplätze im Stammwerk bedeutet, kann Hundsdörfer im Moment noch nicht sagen. Derzeit sind am Standort etwa 1600 der rund 4000 Mitarbeiter in der Produktion beschäftigt. Während dort Stellen wegfielen, würden durch neue Produkte und Geschäftsfelder andere Aufgaben, entstehen. Ob das im selben Maß gelingt, ist noch unklar. Hundsdörfers Ansicht nach könnte es sich aber die Waage halten. Für den Umbruch am Stammsitz will der Konzern den demografischen Wandel nutzen: "In den kommenden Jahren werden in Wiesloch mehrere hundert Mitarbeiter in den Ruhestand treten", so der Vorstandschef.

Die Verlagerung der Produktion bestimmter Kleinformatmaschinen nach China oder Zuliefererteile nach Portugal sei ein "gangbarer Weg", erklärte der Heidelberger IG Metall-Chef Mirco Geiger. "Wir entziehen uns nicht dem Wandel des Standorts" - solange dieser nicht zu betriebsbedingten Kündigungen führe und tatsächlich andere Tätigkeiten kämen. "Wir haben kein Interesse daran, dass der Standort schrumpft."

Heidelberger Druckmaschinen blickt auf schwierige Jahre zurück. Vor allem durch das Internet brach der Markt für klassische Druckmaschinen ein. Es wurden massiv Arbeitsplätze abgebaut. Die Umwandlung des Maschinenbauers in ein "digitales Unternehmen" soll die Rettung bringen: Es ist die Rede von elektronischem Handel, vernetzten Maschinen, von Kommunikations-Plattformen, von der Ansiedlung von Start-Ups in Wiesloch sowie von vollkommen neuen Geschäftsideen wie Ladestationen für E-Autos und digitalen Geschäftsmodellen.

Ein Lichtblick ist das neu eingeführt Abo-Modell, bei dem die Kunden die Druckmaschinen nicht mehr kaufen, sondern pro Druckbogen zahlt; Heideldruck liefert Service, Software und Verbrauchsmaterial. 20 solcher Verträge sind dem Unternehmen zufolge bereits unterzeichnet, 30 sollen es bis zum Ende dieses, 100 bis zum Ende des nächsten Geschäftsjahres sein. Das Modell hat laut Hundsdörfer "enormes Potenzial".

Bei all dem sieht sich Heideldruck auf einem guten Weg, bekräftigte die Ziele für das Gesamtjahr und betonte, dass sowohl Auftragseingang - vor allem bei den digitalen Geschäftsmodellen - als auch Konzernumsatz (1,1 Milliarden Euro) in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres um je sechs Prozent gestiegen seien. Auch das Geschäft mit traditionellen und digitalen Maschinen verlaufe wie geplant, so Hundsdörfer. Dennoch machte der Konzern unter dem Strich im ersten Halbjahr einen Verlust in Höhe von sechs Millionen Euro. Der Konzern begründet das mit höheren Kosten aufgrund des Tarifabschlusses sowie mit Ausgaben für den Konzernumbau und eine teilweise zurückgezahlte Hochzinsanleihe.

An der Börse kamen die Zahlen des Unternehmens, das im S-Dax notiert ist, nicht gut an. Die Aktie verlor zehn Prozent. Auch Analysten hatten mehr erwartet: Das zweite Geschäftsquartal sei enttäuschend verlaufen, schrieb Malte Schulz von der Commerzbank. Er verwies auf den unvorteilhaften Produktmix und Anlaufkosten im Digitalgeschäft. Das Zahlenwerk sei hinter seinen Schätzungen zurückgeblieben, so Sven Diermeier von Independent Research.