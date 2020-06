Mit einer verdoppelten Kaufprämie will die Bundesregierung den Absatz von Elektroautos ankurbeln. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Mannheim/Walldorf. Die verdoppelte Kaufprämie macht Elektroautos in den Firmenwagen-Flotten zwar attraktiver, einen echten Durchbruch erwartet der Bundesverband Fuhrparkmanagement mittelfristig aber nicht: "Wir glauben nicht, dass es jetzt zur großen Welle kommt", sagt Marc-Oliver Prinzing, Vorsitzender des Verbands mit Sitz in Mannheim. Unternehmen wie SAP, die bis 2025 ein Drittel ihrer Flotte elektrifizieren wollten, seien die Ausnahme.

"Da ist SAP schon sehr weit vorne", so Prinzing. Alle alternativen Antriebe zusammen hätten derzeit einen Anteil von rund sechs Prozent aller eingesetzten Fahrzeuge. Generell seien Dienstwagen aber ein starker Hebel beim Umstieg, denn Fuhrparkmanager in Unternehmen seien wichtige Autoeinkäufer. Mehr als 60 Prozent aller Neuzulassungen seien in den letzten Jahren gewerblich gewesen.

Anfang Juni hatte die Bundesregierung im Rahmen ihres Corona-Konjunkturpakets beschlossen, dass die Kaufprämie für E-Fahrzeuge befristet bis Ende 2021 von 3000 auf 6000 Euro steigen soll. "Wir dürfen uns trotzdem nichts vormachen", so Prinzing. "Auch nach der Verdopplung der Prämie sind viele Elektrofahrzeuge immer noch teurer als vergleichbare Verbrenner." Aber die Prämie reduziere natürlich das Gefälle, so dass zumindest Kostenüberlegungen bei den Unternehmen nicht mehr gegen Elektrofahrzeuge sprechen sollten.

"Fundamentale Probleme" blieben aber bestehen. "Größtes Hemmnis sind derzeit die noch fehlenden Modelle, wenn der Dienstwagen auch privat genutzt werden soll", sagte er etwa mit Blick auf Familien mit Kindern. Auch seien Außendienstler oft bis zu 80.000 Kilometer pro Jahr unterwegs. "Da passt ein Elektroauto mit langsamer Ladegeschwindigkeit einfach nicht dazu".

Insgesamt seien die Unternehmen schon willens umzusteigen, so Prinzing. Und auch die steuerlichen Anreize für die Mitarbeiter seien attraktiv. "Aber es gibt eben noch mehr Punkte, die stimmen müssen." Hier seien in erster Linie die Hersteller gefragt und weniger die Politik. Letztere könnten einen Beitrag leisten, indem sie für einen zügigen Ausbau der Lade-Infrastruktur sorgt.

Abseits vom Auto lasse sich in vielen Unternehmen inzwischen aber auch ein grundsätzlicher Wandel feststellen, so Prinzing. Anstatt einfach einen Dienstwagen hinzustellen, böten vor allem große Firmen ihren Mitarbeitern inzwischen oft eine Art Mobilitätsbudget, das diese dann frei nach ihren Wünschen und Vorlieben nutzen könnten, etwa auch für ein Dienstfahrrad oder eine Bahncard.

Auch die Walldorfer SAP, die mit rund 17.000 Dienstwagen einen der größten Fuhrparks in Deutschland unterhält, geht neue Wege. Aus regelmäßigen Umfragen wisse man, dass sich besonders in den Ballungszentren Berlin, Hamburg oder München die Belegschaft Alternativen zum Dienstwagen wünsche, erklärte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Zudem erwarteten rund 94 Prozent der Angestellten, dass der Arbeitgeber aktiv etwas für die Umwelt tue, konkret zum Beispiel für die Klimaneutralität.

Deshalb habe man das Pilotprojekt "Flexible Mobilität" gestartet. Seit kurzem überlasse der Softwarekonzern dabei hundert Mitarbeitern in Berlin und Potsdam ein virtuelles Mobilitäts-Jahresbudget. Die Höhe des Betrags orientiere sich an der geltenden Firmenwagenregelung und hänge vom Karrierelevel und dem Beschäftigungsgrad ab, erklärte der Sprecher. Die SAP-Mitarbeiter dürften damit ihr Mobilitätsbudget frei verteilen: in Bahn- oder ÖPNV-Fahrten, Fernbus-Tickets, E-Roller, Carsharing, Mietwagen, Mitfahrdienste oder Taxi. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit seien eingeschlossen.

"Das Firmenwagen-Programm lassen wir zwar weiter bestehen, aber wir wollen Alternativen schaffen und mit dem Testpilot Erfahrung sammeln", sagt SAP-Flottenchef Steffen Krautwasser. Das Pilotprojekt in Berlin läuft nach Auskunft des Sprechers noch bis Ende März 2021. "Wir werden Anfang nächsten Jahres ergebnisoffen darüber entscheiden, wie wir weitermachen", erklärte er. Eine Einführung werde bei erfolgreichem Testverlauf aber nicht konzernweit sein, sondern nur in Deutschland. SAP hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 klimaneutral zu wirtschaften. Da der Konzern über keine Produktionsanlagen verfügt, ist das Mobilitätsverhalten der Beschäftigten ein wichtiger Hebel. Rund 90 Prozent der Belegschaft genießt das Privileg eines Dienstwagens.