Zürich/Mannheim. (mk) Der Schweizer Elektrotechnik-Konzern ABB hält sich angesichts der Einbußen im Zuge der Corona-Krise die Möglichkeit eines Stellenabbaus offen. Das Unternehmen müsse seine Kostenstruktur im Auge behalten, sagte ABB-Chef Björn Rosengren am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters zufolge bei einer Telefonkonferenz. Stellenstreichungen seien ebenso wenig ausgeschlossen wie Kurzarbeit.

Mittlerweile gebe es auch bei ABB in Deutschland punktuell Kurzarbeit, bestätigte ein Unternehmenssprecher in Mannheim. Dies schließe "grundsätzlich auch unsere Standorte in der Metropolregion Rhein-Neckar ein". ABB beschäftigt hier rund 3300 Mitarbeiter, etwa die Hälfte davon in Heidelberg. Genauere Angaben wollte der Unternehmenssprecher nicht machen.

Nach Angaben von Mirko Geiger, Chef der IG Metall Heidelberg, findet die Kurzarbeit in der Region lediglich in geringem Ausmaß statt. Bisher sei nur das Kantinenpersonal an den Standorten Heidelberg und Mannheim betroffen. Die Produktion sei weiterhin gut ausgelastet. Man sei mit der Geschäftsführung aber permanent in Gesprächen.

Um die finanziellen Auswirkungen der Kurzarbeit auf die Beschäftigten abzufedern und eine einheitliche Regelung innerhalb von ABB Deutschland zu schaffen, hätten Arbeitgebervertreter und der Konzernbetriebsrat eine neue Konzernbetriebsvereinbarung vereinbart, sagte der ABB-Sprecher weiter. Mit der getroffenen Regelung sei sichergestellt, dass im Fall von Kurzarbeit alle Beschäftigten, auch wenn sie oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdienen oder außertariflich beschäftigt sind, zusätzliche Zuschüsse vom Arbeitgeber erhalten.