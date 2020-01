Mannheim. (mk) Die IG Metall Mannheim verliert ihren Chef. Klaus Stein (53) wechselt zum 1. April 2020 in die Vorstandsverwaltung nach Frankfurt und wird ab August neuer Personalleiter der Gewerkschaft. Dies hat der Vorstand der IG Metall in Frankfurt am Dienstag beschlossen. Stein war in verschiedenen Funktionen insgesamt mehr als 29 Jahre in der Geschäftsstelle Mannheim der IG Metall tätig. 2016 war er als Erster Bevollmächtigter auf Reinhold Götz gefolgt.

In seine Amtszeit fielen zum Beispiel die wegweisenden Zukunftsvereinbarungen für das Daimler-Werk in der Stadt oder die Sicherung des John-Deere-Standortes in Mannheim. Den Amerikanern wurden Überlegungen nachgesagt, mit einem Umzug nach Ludwigshafen in die Nähe des Tochterunternehmens Vögele geliebäugelt zu haben. In Steins Zeit als IG-Metall-Chef fiel aber auch der gewaltige Abbau von rund 1400 Arbeitsplätzen bei General Elelctric (GE) in Mannheim.

Als aussichtsreicher Kandidat für Steins Nachfolge gilt sein bisheriger Stellvertreter Thomas Hahl. Die Wahl obliegt allerdings der Delegiertenversammlung, die Ende März zusammenkommen wird.