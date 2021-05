Mannheim. (RNZ) Das Rekordtief bei den Insolvenzanträgen im vergangenen Jahr hat politische Gründe und Ursachen. Denn wegen der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung im Jahr 2020 die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt.

Weil die Geschäfte für viele kleinere Firmen und Einzelunternehmende in den von der Pandemie besonders schwer betroffenen Branchen nach monatelangem Lockdown immer noch schlecht laufen, droht nun in den kommenden Monaten ein deutlicher Anstieg an Insolvenzen, hauptsächlich im Dienstleistungs- und Handelssektor. Auch kleinere, ältere sowie Einzelunternehmen werden mit der seit Anfang Mai wieder geltenden Insolvenzantragspflicht wieder deutlich mehr Insolvenzen verzeichnen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie des ZEW Mannheim in Kooperation mit Creditreform, welche die Eigenschaften von insolventen Unternehmen sowie Unternehmer/innen vor und nach der Corona-Krise in Deutschland untersucht.

Laut Untersuchung sind die deutschen Wirtschaftszweige unterschiedlich betroffen: Vor allem in den vier Monaten nach Pandemiebeginn ist ein überproportional starker Rückgang an Insolvenzen im Dienstleistungs- und Handelssektor zu beobachten. "Dieser Rückstau an Unternehmensinsolvenzen besteht zum großen Teil aus Unternehmen des Dienstleistungs- und Handelssektors. Seit dem Aussetzen der Insolvenzantragspflicht für illiquide Unternehmen werden über alle Branchen hinweg leicht steigende Insolvenzzahlen beobachtet, die sich aber immer noch auf niedrigem Niveau bewegen", sagt Georg Licht, Leiter des ZEW-Forschungsbereichs "Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik" und Co-Autor der Studie. Das ZEW geht davon aus, dass die Anzahl an Unternehmensinsolvenzen in stark betroffenen Teilbranchen wie Gastronomie, Beherbergung, Tourismus und Bekleidung, in den kommenden Monaten weiter steigen werden.

Die Untersuchung der Unternehmensinsolvenz nach Beschäftigung zeigt, dass insbesondere kleine Unternehmen bis zehn Mitarbeitende sowie Selbstständige und Freiberufler anfällig für die negativen Auswirkungen der Corona-Krise sind. Die Studie stellt außerdem fest, dass seit der Pandemie die Zahl an Insolvenzanträgen durch ältere Unternehmer über 65 Jahre zu den Insolvenzzahlen jüngerer unter 35 Jahren aufschließt. Außerdem sind Unternehmerinnen stärker von einer Insolvenz betroffen.