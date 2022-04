Von Matthias Kros

Mannheim. Nach über zwei Jahren Corona-bedingter Unterbrechung nimmt die in Mannheim ansässige Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) ihre Verbindungen nach Berlin und Hamburg wieder auf. Das geht aus Einträgen auf der Webseite der Airline hervor. Danach wird die deutsche Hauptstadt ab dem 17. Mai wieder angeflogen, vorerst ist allerdings nur eine Verbindung pro Woche geplant, die jeweils dienstags durchgeführt werden soll. Hinflug ist um 7.30 Uhr vormittags ab dem Mannheimer City Airport. Zurück geht es am Abend vom Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) um 18.45 Uhr. Der Flug dauert jeweils 75 Minuten und kostet (einfach) ab 179 Euro.

Hamburg soll ab 16. Mai 2022 angesteuert werden. Vorerst sind bis zu vier Verbindungen pro Woche geplant, jeweils montags, mittwochs und donnerstags. Die Flüge dauern 75 Minuten und kosten den Angaben zufolge (einfach) ab 119 Euro. Durchgeführt werden sämtliche Flüge von der MHS Aviation, die zu den Gesellschaftern der RNA gehört.

Die 2013 gegründete Rhein-Neckar Air ist auf Geschäftsreiseverkehr ausgelegt. Aufgrund der rückläufigen Dienstreisen während der Corona-Pandemie hatte die Fluglinie ihre regelmäßigen Verbindungen nach Berlin und Hamburg allerdings unterbrochen und fliegt derzeit – neben dem Chartergeschäft – nur noch in der Sommersaison dreimal pro Woche von Mannheim aus nach Sylt. Die Nordseeinsel wird von der RNA außerdem von Kassel aus angeflogen, ebenso geht es von Kassel aus nach Usedom.

Eine Wiederaufnahme der Hamburg-Verbindung hatte die RNA erstmals im September 2020 versucht, wegen schwacher Buchungen aber schon nach einer Woche wieder gestoppt. Danach war es lange unklar gewesen, ob und wie es mit den Verbindungen nach Berlin und Hamburg weitergehen würde. Mitte Dezember hatte RNA-Geschäftsführer Dirk Eggert dann bei einem Pressegespräch in Mannheim gesagt, dass man grundsätzlich davon ausgehe, dass der Bedarf an Geschäftsreisen zurückkommen werde und eine Wiederaufnahme der Verbindungen für das erste Halbjahr 2022 in Aussicht gestellt.

Der Ausfall der Ticketeinnahmen hatte die RNA auch wirtschaftlich in Schwierigkeiten gebracht. Eine drohende Zahlungsunfähigkeit konnte zwischenzeitlich nur durch entsprechende Darlehen der Gesellschafter abgewendet werden.

Wie gut die Flüge der Rhein-Neckar Air nun gebucht werden, bleibt abzuwarten. Größere Unternehmen in Deutschland rechnen auch auf längere Sicht bei Geschäftsreisen zumeist nicht mit einer Rückkehr auf das Niveau vor der Corona-Pandemie. Laut einer Umfrage des Prüfungs- und Beratungsunternehmens PwC unter gut 150 Firmen mit mehr als 500 Mitarbeitern gingen Anfang des Jahres 61 Prozent davon aus, dass Dienstreisen im Inland in den kommenden fünf Jahren weitgehend durch digitale Formate ersetzt werden. Bei Auslandsreisen erwarten dies 47 Prozent der Befragten.

Für das laufende Jahr gehen zwei von drei befragten Firmen von einer Reduzierung ihres Reiseaufkommens um durchschnittlich 36 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau aus. Nur 28 Prozent der Unternehmen erwarteten, das Niveau von 2019 wieder zu erreichen, sieben Prozent rechneten mit einem höheren Wert.

Neben der Kostenersparnis spielen den Angaben zufolge zunehmend auch Klimaschutzfragen bei den Planungen eine Rolle. Bislang ermittelt ein Drittel der befragten Firmen (35 Prozent) den ökologischen Fußabdruck von Geschäftsreisen, weitere 13 Prozent planen, ein Instrument für die Messbarkeit einzuführen.