Von Matthias Kros

Mannheim. Der traditionsreiche Mannheimer Unterwäschehersteller Felina steht nach Angaben der IG Metall vor einem "massiven Stellenabbau". Schon jetzt befände sich aufgrund der Corona-Krise ein Großteil der Beschäftigten in Kurzarbeit. Wie viele der aktuell gut 100 Arbeitsplätze genau wegfallen sollen, sagte Gewerkschaftssekretärin Elena Klafsky von der IG Metall Mannheim mit Verweis auf die laufenden Gespräche nicht. Man frage sich aber, wie der Standort überhaupt noch erhalten werden könne. "Langfristig machen wir uns jedenfalls Sorgen". Von der Geschäftsführung äußerte sich am Donnerstag niemand zu den Plänen.

Das 1885 gegründete Unternehmen verfügt mit Felina über eine der bekanntesten Endverbrauchermarken der Rhein-Neckar-Region. Zeitweise wurden in Mannheim mit rund 2000 Mitarbeitern BHs und Miederwaren gefertigt. Mittlerweile wird zwar nur noch im Ausland produziert, in der Mannheimer Neckarstadt sitzen neben Einkauf, Marketing und Vertrieb aber immer noch die Designabteilung und die Musternäherei. Hier wird jedes Stück aus einer Kollektion entworfen. Die Marke ist weltweit in über 50 Ländern vertreten.

Eigentümer von Felina ist nach mehreren Wechseln mittlerweile der lettische Konzern European Lingerie Group (ELG) mit Firmensitz in Stockholm. Das Unternehmen leidet unter der Corona-Krise und hatte zuletzt Probleme mit einer millionenschweren Anleihe. Nach langwierige Verhandlungen mit den Anleihegläubigern konnte ELG erst am vergangenen Freitag ein Stillhalteabkommen bis Ende November vermelden und sich damit etwas Luft verschaffen. Wie es danach weitergeht, ist unklar.

Laut IG Metall Mannheim ging es aber Felina schon vor der Corona-Krise nicht gut. Viele Probleme seien hausgemacht, wie ein lange Zeit fehlendes Online-Konzept oder mangelnde Entscheidungsbefugnisse vor Ort. "Dabei haben die Beschäftigten viele gute Vorschläge gemacht", ärgert sich Klafsky. Der drohende Stellenabbau macht ihr nun besonders deshalb Sorgen, weil ein Großteil der Beschäftigten schon viele Jahre im Unternehmen und entsprechend älter sei. Für sie sei es in so schwierigen Corona-Zeiten wie jetzt vermutlich nicht leicht, auf dem Arbeitsmarkt einen neuen Job zu finden.

Die IG Metall hatte Felina Ende vergangener Woche im Rahmen einer sogenannten "Blitz-Protestaktion" besucht. Insgesamt war die Gewerkschaft dabei in acht Betrieben unterschiedlicher Branchen, in denen wegen der Corona-Pandemie ein Stellenabbau droht. "Es kann und darf nicht sein, dass die Krise auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird", beschrieb Thomas Hahl, Chef der IG Metall Mannheim, die übergreifende Botschaft der Aktion. "Kein Unternehmen darf die Krise als Vorwand nutzen schon lange existierende Personalabbaumaßnahmen aus der Schublade zu ziehen. Dagegen werden wir uns wehren".

Besonderes Augenmerk legt die IG Metall aktuell auf die frühere ABB-Tochter Isodraht, dessen Produktion in Mannheim Ende des Jahres geschlossen werden soll. Mehr als 100 Mitarbeiter sind davon betroffen. Vor Ort blieben dann lediglich etwa 20 Mitarbeiter aus Logistik und Vertrieb zurück.

Und noch eine weitere Hiobsbotschaft muss der gebeutelte Industriestandort Mannheim aktuell verkraften: Der französische Saint-Gobain-Konzern will sein traditionsreiches Werk auf dem Mannheimer Luzenberg, wo Spezialgläser gefertigt werden, nach knapp 170 Jahren schließen. Rund 140 Mitarbeiter sind von dem Schritt betroffen.