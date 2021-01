Mannheim. (kla) Gegen den Baumarktkonzern Bauhaus wird wegen des Verdachts der Steuerverkürzung ermittelt. Entsprechende Berichte bestätigte das Unternehmen mit Sitz in Mannheim am Donnerstagabend. "Im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung ist der Vorwurf der Verkürzung von Unternehmenssteuern für die Jahre 2007 bis 2018 erhoben worden", teilte ein Unternehmenssprecher mit. Das Ermittlungsverfahren sei am 13. April 2018 eingeleitet und am 22. April 2020 erweitert worden. "Streitig ist die Anpassung von komplexen und rechtlich schwierig zu bewertenden Verrechnungen zwischen Konzerngesellschaften", so der Sprecher.

Über die Ermittlungen hatte am Donnerstag zunächst das "Manager Magazin" berichtet. Dem Magazin, das sich auf Insider beruft, zufolge wurde die Konzernzentrale in Mannheim wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung mehrfach durchsucht, erstmals 2018. 2019 sollen die Fahnder demnach erneut angerückt sein. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Mannheim äußerte sich am Donnerstag mit Verweis auf das Steuergeheimnis auf RNZ-Anfrage nicht.

Das Unternehmen kooperiere uneingeschränkt und sei seit Beginn des Verfahrens in einem aktiven Austausch mit der Ermittlungsbehörde, erklärte der Bauhaus-Sprecher weiter. "Im Übrigen dürfen wir auf die Unschuldsvermutung verweisen." Das Unternehmen sei zuversichtlich, dass eine zeitnahe Beendigung des Verfahrens erfolgen wird, fügte er hinzu. Bauhaus betreibt mehr als 270 Filialen in 19 Ländern und gehört zu den größten Baumarktketten Europas. Gegründet wurde das Unternehmen 1960 in Mannheim.