Von Matthias Kros

Mannheim. Der amerikanische Landmaschinenbauer John Deere rechnet in naher Zukunft mit einer deutlich besseren Auslastung seines großen Produktionsstandorts in Mannheim. Man gehe davon aus, die Fertigung von Traktoren im gerade begonnenen Geschäftsjahr 2020/21 von 28.100 über die Marke von 30.000 Stück steigern zu können, sagte Markwart von Pentz, Europachef von John Deere mit Sitz in Mannheim, am Mittwoch. Damit liegt die Produktion zwar immer noch weit entfernt von einstigen Rekordwerten von über 45.000 Einheiten. Doch die Zahlen seien nur bedingt vergleichbar, so von Pentz, da die Modelle heute viel besser ausgestattet seien und einen entsprechend höheren Arbeitseinsatz erforderten.

"Die Produktion läuft sehr gut", sagte der Manager. Deshalb plane man, die Belegschaft im gewerblichen Bereich um 100 Mitarbeiter aufzustocken, teilweise seien die neuen Kollegen sogar schon eingestellt. Auf der anderen Seite habe sich das Unternehmen aber im administrativen Bereich verschlankt und Stellen über Abfindungsprogramme abgebaut. In der Verwaltung seien durch dieses inzwischen abgeschlossene, 300 Millionen Dollar teure Restrukturierungsprogramm einzelne Hierarchie-Ebenen komplett verschwunden. Derzeit arbeiteten am Standort Mannheim 3360 Menschen.

"Die Märkte ziehen weltweit wieder an, außerdem konnten wir Geschäft aus den USA nach Mannheim holen", begründete von Pentz seinen Optimismus. Und schließlich habe man auch Marktanteile hinzugewinnen können, wozu auch die Corona-Krise beigetragen habe: Während die Wettbewerber ihre Produktion teilweise mehrere Wochen hätten herunterfahren müssen, habe die Fertigung in Mannheim nur zehn Tage gestanden.

Zügig habe man die Schichten entzerrt und die Bänder wieder starten können. In der Folgezeit sei man dann ohne Kurzarbeit ausgekommen. Natürlich habe auch John Deere in Mannheim einen kurzen Corona-Einbruch erlitten, so von Pentz, "aber wir haben uns schneller erholt als befürchtet". So wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 600 Traktoren mehr gebaut als im Vorjahr.

Doch nicht nur zusätzliche Mitarbeiter holt John Deere in Mannheim an Bord, der Landmaschinenbauer verspricht auch eine große Investition von rund 100 Millionen Dollar: Im Laufe der nächsten Jahre plane man den Bau einer neuen Farbgebungsanlage, in der Traktoren-Komponenten lackiert werden, so von Pentz. Die Ausgabe müsse allerdings noch der Aufsichtsrat absegnen.

Kaum gebremst durch Corona fühlt sich auch der Straßenbaumaschinen-Hersteller Vögele in Ludwigshafen, der über die Wirtgen Group seit 2017 zum John-Deere-Konzern gehört. "Die Nachfrage im Straßenbau und damit nach den Vögele-Maschinen ist nach wie vor intakt", sagte Rainer Otto, Geschäftsführer der Wirtgen-Group. Entsprechend sei man am Standort in Ludwigshafen, wo über 1000 Mitarbeiter beschäftigt sind, bislang ohne Kurzarbeit ausgekommen. John Deere und Wirtgen pflegten "eine sehr gesunde Partnerschaft", versicherten die Geschäftsführer. Zwar blieben beide in ihrem Geschäft separate Unternehmen, aber inzwischen nutze man auch verstärkt Synergien, etwa im Einkauf von Rohstoffen. Vögele verbaue außerdem Motoren von John Derre in die Straßenfertiger. Die Marke Vögele stehe aber nicht zur Disposition.