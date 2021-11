Mannheim. (RNZ) Der Pharmakonzern Roche bietet an seinem Standort in Mannheim bis Weihnachten 2000 Booster-Impfungen an. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. "Wir müssen und wollen unsere Mitarbeiter schützen”, sagte Tim Wörth, Leiter der Medizinischen Dienste bei Roche in Mannheim, laut Mitteilung. Daher habe sich das Unternehmen nach der geänderten STIKO-Empfehlung, Booster-Impfungen nun auch allen ab 18 Jahren anzubieten, aufgerüstet und impfe ab dem 1. Dezember die eigenen Mitarbeiter. Und das Angebot stößt der Mitteilung zufolge auf große Resonanz: Bereits einen Tag nach Freischaltung waren fast alle 2000 Termine demnach bereits vergeben. "Selbstverständlich können auch Mitarbeiter zur Erst- oder Zweitimpfung zu uns kommen”, ergänzte Wörth. "Jede Impfung zählt" – und Roche ermutige jeden, dieses Angebot wahrzunehmen.