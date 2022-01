Von Matthias Kros

Mannheim. Die Corona-Pandemie verdirbt vielen Airlines das Geschäft – auch die regionale Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) mit Sitz am City Airport in Mannheim leidet unter den zahlreichen Ausfällen und steckt weiter in den roten Zahlen fest. Das gezeichnete Kapital nebst Kapitalrücklagen sei durch die wiederholt erzielten Verluste inzwischen aufgebraucht, heißt es in der Bilanz für das Geschäftsjahr 2020, die Mitte Oktober 2021 von den Gesellschaftern genehmigt und jetzt im digitalen "Bundesanzeiger" veröffentlicht wurde. Zum 31. Dezember 2020 weise die Gesellschaft deshalb einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von fast 4,3 Millionen Euro aus. Allein in 2020 lag der Jahresfehlbetrag bei 1,1 Millionen Euro. Doch schon vorher wurden rote Zahlen verbucht. Die Gesellschaft habe seit ihrer Gründung 2013 fortlaufend Verluste erzielt, steht im "Bundesanzeiger".

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität hätten die Gesellschafter Darlehen gewährt, die sich den Angaben zufolge Ende 2020 auf rund 2,4 Millionen Euro beliefen. Ohne diese Vereinbarungen mit den Gesellschaftern wäre die RNA zahlungsunfähig, heißt es in der Veröffentlichung. Doch noch herrscht Optimismus vor: "Die Geschäftsführung geht davon aus, dass auch in den folgenden Monaten die Zahlungsfähigkeit, trotz der durch die Corona-Krise stark reduzierten Flugbewegungen in 2021 und sowie dadurch verminderten Einnahmen unter Berücksichtigung der in 2021 gewählten Kapitalmaßnahmen, gewährleistet ist".

Die auf Geschäftsreiseverkehr ausgerichtete Rhein-Neckar Air ist die einzige noch verbliebene unabhängige Regionalfluggesellschaft in Deutschland. Sie wurde 2013 von einem Förderverein gegründet, dem zehn große Unternehmen aus der Rhein-Neckar-Region angehören – darunter Konzerne wie SAP und HeidelbergCement. Sie hatten damit nach der Insolvenz der von Mannheim aus operierenden Fluggesellschaft "Cirrus" die beliebten Berlin-Verbindungen wiederbeleben wollen. Schnell kamen weitere RNA-Linienflüge und das Charter-Geschäft hinzu.

Seit 2016 gehört die Fluggesellschaft mehrheitlich privaten Investoren. Angeflogen werden vom Mannheimer City Airport aus Berlin, Hamburg und Sylt. Aufgrund der rückläufigen Dienstreisen während der Corona-Pandemie hatte die Fluglinie ihre regelmäßigen Verbindungen nach Berlin und Hamburg allerdings unterbrochen und fliegt derzeit nur noch in der Sommersaison von Mannheim und Kassel aus nach Sylt. Wie es weitergehe, hänge vom Verlauf der Pandemie ab, hatte RNA-Geschäftsführer Dirk Eggert Mitte Dezember bei einem Pressegespräch gesagt. "Wir gehen davon aus, dass der Bedarf zurückkommen wird", drückte er sich aus. Deshalb plane man, die Hamburg-Verbindung im ersten Halbjahr 2022 wiederaufzunehmen, auch Berlin solle "mittelfristig" wieder angeflogen werden.

Der Flugverkehr steckt aufgrund der Corona-Pandemie weltweit in seiner vielleicht schwersten Krise. Mit dem drastischen Einbruch des Luftverkehrs im Jahr 2020 verbuchten die Fluggesellschaften weltweit zusammen einen Verlust von 138 Milliarden Dollar (122 Milliarden Euro). Die Lufthansa überlebte nur dank Staatshilfen. In Europa erreichte der gesamte kommerzielle Flugverkehr im vergangenen Jahr nach Angaben der Flugsicherheitsorganisation Eurocontrol 56 Prozent des Volumens aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Für das Jahr 2022 hofft die Organisation auf eine Erholung auf 70 bis 90 Prozent des Volumens von 2019.