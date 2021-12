Mannheim. (RNZ) Der Pharmagroßhändler Phoenix hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erneut zugelegt. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Mannheim am Donnerstag mit. Demnach stieg der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf 22,5 Milliarden Euro.

Die Gesamtleistung wuchs den Angaben zufolge im Vergleich zur Vorjahresperiode um 9,0 Prozent auf 29,1 Milliarden Euro. Zudem stieg dem Unternehmen zufolge das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA) um 32,2 Millionen Euro (6,9 Prozent) gegenüber Vorjahr auf 496,3 Millionen Euro.

"Auf die Performance der vergangenen neun Monate sind wir stolz", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Phoenix Pharma SE, Sven Seidel. Es werde deutlich, dass der eingeschlagene Weg auszahle. "Die positive Entwicklung unserer Kennzahlen über mehrere Quartale hinweg lässt uns mit Zuversicht auf das Gesamtjahr 2021/22 wie auch darüber hinaus blicken", so der Phoenix-Chef.

Zudem baute der europaweit tätige Gesundheitsdienstleister seine Präsenz auf dem Kontinent weiter aus: Im Juli gab Phoenix bekannt, Teile von McKessons europäischen Geschäftsaktivitäten übernehmen zu wollen. Die Vereinbarung umfasst demnach unter anderem die McKesson Europe-Präsenzen in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Portugal und Slowenien sowie die Stuttgarter Europazentrale und die deutsche recucare GmbH. Noch steht die Transaktion unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Der Pharmagroßhändler geht für das Gesamtjahr 2021/22 von einem Umsatzanstieg leicht über dem Niveau der europäischen Pharmamärkte aus. Bereinigt um wesentliche Einmaleffekte erwartet das Unternehmen ein Ergebnis vor Steuern leicht über dem Wert des Vorjahres. Zudem wird bei der Eigenkapitalquote eine leichte Zunahme prognostiziert.