Die Firmenzentrale der MVV Energie AG in Mannheim. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Mannheim. Vor gar nicht allzu langer Zeit schien es in Deutschland nur ein beherrschendes Thema zu geben: das Klima, die drohende Katastrophe, die überfällige Energiewende. Nun aber spricht im Mannheimer Rosengarten ein Mann darüber, wie diese Wende seiner Ansicht nach gelingen kann – und kaum einer hört zu. MVV-Chef Georg Müller steht in einem unwirklich leeren Saal, der mehr als 2000 Menschen fasst, auf der Bühne und hält vor rund 60 Menschen seine Rede. Draußen, vor den Toren des Kongresszentrums, steht eine Handvoll junger Leute. Eigentlich wollten sie demonstrieren: gegen das "vermeintliche Energiewendekonzept" der MVV, gegen das Grosskraftwerk GKM. Für Klimaschutz. Zu solchen Veranstaltungen sind bis vor Kurzem noch Hunderte gekommen. Doch nun, in Zeiten des Coronavirus, werden auch Demos abgesagt.

Es ist der Tag der Hauptversammlung des Mannheimer Energieunternehmens MVV. Normalerweise sind bei solchen Treffen um die 1200 Menschen im Rosengarten. In diesem Jahr aber hatte das Unternehmen die Aktionäre – wegen des Virus – aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Wer wollte, konnte die Versammlung live im Internet verfolgen, sich auf einem Aktionärsportal beteiligen und dort auch abstimmen. Rund 300 Aktionäre nutzen diese Option.

So war es dem Unternehmen möglich, die Aktionärsversammlung abhalten, obwohl gerade eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt wird und fast täglich neue Bestimmungen gelten, was noch stattfinden darf. "Ich denke, dass wir einen guten Mittelweg gefunden haben", meint der Vorstandsvorsitzende Müller.

Das Beispiel könnte Schule machen. Die Hauptversammlungssaison liegt noch vor uns. Ende April stehen die Treffen bei Bilfinger und BASF an, bei HeidelbergCement und SAP im Mai. Es hätten sich bereits Vertreter anderer Unternehmen gemeldet und gefragt, wie MVV das alles geregelt habe, erklärt ein Sprecher.

Börsennotierte Unternehmen sind rechtlich verpflichtet, eine ordentliche Hauptversammlung durchzuführen. Die Aktionäre treffen dort wichtige Beschlüsse. Sie entscheiden beispielsweise darüber, wie der Unternehmensgewinn verwendet wird. Und grundsätzlich handelt es sich dabei um Präsenzveranstaltungen, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) klarstellt: "Eine reine Online-Hauptversammlung sieht das Aktiengesetz nicht vor." Damit wirksame Beschlüsse gefasst werden könnten, sei eine Veranstaltung nötig, an der Aktionäre persönlich teilnehmen können.

Dafür ist trotz des Appells, zu Hause zu bleiben, auch bei der MVV gesorgt. In der Eingangshalle des Rosengartens stehen Körperscanner wie am Flughafen und werden die Taschen durchleuchtet. Nur die üblichen Schlagen davor fehlen.

Und tatsächlich will mancher MVV-Aktionär nicht auf seine Hauptversammlung verzichten. 170 Gäste zählt die MVV. Ein paar von ihnen sitzen vor Beginn an den Tischen im Foyer und trinken Kaffee. Seit zehn Jahren sei er jedes Jahr hier, sagt ein Mann mittleren Alters. "Das will ich mir nicht nehmen lassen." Angst vor dem Virus habe er nicht.

"Es lässt sich ohnehin nicht eindämmen", meint Roland Liebl, 57 Jahre, aus Waghäusel. Diese Veranstaltung fast ohne Teilnehmer empfindet auch er als ein bisschen absurd. "Aber ich kann ja nicht mein ganzes Leben einstellen und daheim bleiben. Dafür bin ich noch zu jung."

Dabei ist diese Hauptversammlung nicht nur aufgrund der Leere anders als andere. Auch beim Essen, das für viele Anteilseigner durchaus eine Rolle spielt, müssen die Anwesenden Abstriche machen. Statt – wie sonst oft bei solchen Veranstaltungen – Kartoffelsalat und Würstchen gibt es belegte Brötchen, Sandwiches und Kekse. Alles einzeln in Plastik verpackt. Die Damen und Herren, die bedienen, tragen Plastik-Handschuhe.

Auch hier wirft das Virus alle Bemühungen, das Klima zu retten, über den Haufen.

Drinnen, im Mozart-Saal, spricht MVV-Chef Müller derweil über die "Grünen Zwanziger Jahre", die gerade begonnen hätten. Neben ihm sitzen drei weitere Vorstände und 15 Aufsichtsräte und blicken auf die fast leeren Stuhlreihen. Klimaschutz sei eine zentrale Säule der MVV, sagt Müller. Bis spätestens 2050 wolle das Energieunternehmen klimaneutral sein. Bis dahin sollen die Emissionen aus konventioneller Erzeugung auf Null reduziert, erneuerbare Energien ausgebaut und die Wärmeversorgung "grün" gemacht werden – wie etwa mit der neuen Abfallverwertung auf der Friesenheimer Insel.

Harsch kritisiert Müller das Vorhaben der Bundesregierung, Braunkohlekraftwerke länger laufen zu lassen und Steinkohlekraftwerke wie das Grosskraftwerk Mannheim (GKM), das MVV gemeinsam mit RWE und EnBW betreibt, früher stillzulegen. "Das ist ein Irrweg." Ein Aktionär klatsch im leeren Saal.

Am Rednerpult, das nach jedem Beitrag mit Desinfektionsmittel abgewischt wird, widerspricht ihm eine junge Frau vehement: Pia Vogel, die für die Umweltschutzorganisationen BUND, Fridays for Future und "Mannheim kohlefrei" spricht, bezeichnet das GKM als "klimaschädlichstes Steinkohlekraftwerk in Deutschland" und erklärt: "Mit Kohle, Öl und Gas wird es keine Wende geben!"

Auch dafür sind Hauptversammlungen wichtig: Damit die Anteilseigner (oder wie in diesem Fall ihre Vertreter) den Verantwortlichen Fragen stellen und auch mal Kritik äußern können. In anderen Zeiten wären dieser Konflikt sicher ein beherrschendes Thema gewesen.