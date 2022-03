Mannheim. (mk) Die Corona-Pandemie ist auch an der regionalen Zusammenarbeit nicht spurlos vorübergegangen. Der Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) verzeichnete 2021 schon im zweiten Jahr in Folge rückläufige Mitgliederzahlen: Nachdem es im Vor-Pandemie-Jahr 2019 einen Höchststand von 790 Mitgliedern gab, sind es aktuell nur noch 725. Das ist sicherlich der Preis der Pandemie", stellte Kerstin Korte, Geschäftsführerin des Vereins, bei der virtuell durchgeführten Mitgliederversammlung am Donnerstag fest. "Wir sind eine attraktive Region", betonte sie. Aber das müssten einfach wieder mehr Menschen wissen und erleben. Der gemeinnützige Verein ZMRN mit Sitz in Mannheim soll im Zuge der gemeinschaftlichen Regionalentwicklung die Plattform für den strategischen Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung sein.

"Wir haben leider zuletzt viele Veranstaltungen nicht durchführen können", räumte auch Tilman Krauch, seit rund einem Jahr Vorstandsvorsitzender des ZMRN, ein. Im Hauptberuf ist er Mitglied des Vorstands der Freudenberg SE in Weinheim. Dabei sei eine übergreifende Kooperation derzeit wichtiger denn je, sagte Krauch auch mit Blick auf aktuelle Herausforderungen wie die Klimakrise, die Pandemie oder die Folgen des Ukraine-Krieges. Dringend notwendig sei beispielsweise eine neue Energie-Strategie und er wünsche sich dabei wieder mehr Technologie-Offenheit. Krauch erinnerte zum Beispiel daran, dass Rhein-Neckar zu den deutschen Wasserstoff-Modellregionen zähle.

Der Krieg in der Ukraine habe viele direkte Auswirkungen auf die Unternehmen der Region, berichtete Krauch. Viele Firmen seien in die Sanktionen gegen Russland eingebunden, hinzu kämen Auswirkungen wie Lieferengpässe, Rohstoffknappheit und steigende Energiekosten. "Ein guter Zusammenhalt ist dagegen das beste Rezept", sagte der Freudenberg-Manager. Bei der Organisation von Hilfen für die Ukraine habe das in der Region auch vorbildlich funktioniert.

Krauch betonte aber auch, dass der ZMRN in der Regionalentwicklungsarbeit während der Pandemie nicht untätig gewesen sei. Das jüngste Projekt, nämlich das neue Stiftungsnetzwerk Metropolregion Rhein-Neckar, sei sogar erst etwa eine Woche alt. Initiiert vom Verein und der Dietmar Hopp Stiftung hätten sich zur Gründung Vertreter von rund 50 Stiftungen, darunter die EMBL-Stiftung (Heidelberg), getroffen. Insgesamt hätten über 60 Stiftungen ihre Mitarbeit avisiert, weitere sollen dazu kommen.